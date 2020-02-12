消息指稱三星計畫在2020年使Galaxy Z Flip銷量達250萬支

在三星準備推出第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip情況下，相關消息指出三星預期能在2020年內讓此款手機銷量達250萬支。

若相比去年推出的第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold實際銷量未達100萬支的情況，假如Galaxy Z Flip實際銷量希望能達到250萬支規模，或許三星需要讓這款手機能在定價、手機功能與整體設計更具吸引力。

從先前市場傳聞來看，Galaxy Z Flip預期藉由直向凹折方式，讓目前尺寸普遍在6.5吋上下的手機螢幕，可以藉由折合縮減原本佔用空間，讓諸多女性可將手機輕易放進內部空間相對較小的手拿包，並且透過時尚設計吸引女性用戶族群使用。

跟去年推出的Galaxy Fold不同，Galaxy Z Flip預期會將使用族群鎖定在女性消費者，並且透過更方便自拍、視訊通話等方式吸引關注。

而在建議售價方面，Galaxy Z Flip預期會以1300美元區間價格上市，比起Galaxy Fold採1999美元價格，約有699美元差距，或許能吸引更多消費者青睞。不過，由於三星將同步揭曉新款旗艦手機Galaxy S20系列，依然會吸引不少人選擇，因此Galaxy Z Flip能否順利吸引更多人購買，似乎還很難說。

另一方面，在新型冠狀病毒影響之下，可能也會造成三星新機供貨延後，進而造成市場缺貨問題。而在相關數據顯示，預期三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip初期銷售量將會在50萬支左右，預期會在今年底使供貨量增加4-5倍。

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