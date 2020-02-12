三星升級款真無線藍牙耳機Galaxy Buds+亮相 強化聲音表現、與Spotify深入合作
在此次Unpacked 2020發表活動上，三星也終於對外揭曉新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds+。
雖然以外型設計來看，此次揭曉的Galaxy Buds+外觀採用類似珍珠般的亮面漆色設計，不像過往推出的Galaxy Buds有較重的塑膠感，但外型設計並沒有太大差異。
單邊耳機重量從5.6公克增加至6.3公克，內建電池則從原本58mAh增加至85mAh，充電收納盒電池則從252mAh增加至270mAh，耳機單次充電最長聆聽時間從原本6小時延長到11小時，搭配充電收納盒補充電力的話，最長聆聽時間則從13小時增加至22小時。
音質部分則是藉由AKG調校高低音雙動態揚聲器，提供更清晰、飽滿聲音輸出效果，並且透過降噪三組麥克風設計讓通話更清晰，同樣也支援降噪與環境聲音量強化效果，更與Spotify合作讓耳機能直接開啟使用者建立歌單。
另外，新款Galaxy Buds+耳機支援快充3分鐘即可對應1小時續航時間，本身也支援Qi無線充電，同時區分黑、白、藍在內配色，除了能與Android手機連接，更可支援iOS裝置使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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