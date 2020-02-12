紐約設計品牌Thom Browne 合作的Galaxy Z Flip聯名款同步亮相

正式揭曉Galaxy Z Flip之餘，三星也在此次Unpacked 2020正式宣佈與紐約設計品牌Thom Browne合作打造的Galaxy Z Flip Thom Browne Edition。

就像先前提前曝光消息，Galaxy Z Flip Thom Browne Edition採用淺色灰系色彩打造的礫石灰限定配色，其中也採用Thom Browne向中世紀辦公室美學致敬的標誌性三色條紋設計，並且額外搭配同樣採客製化設計的Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，以及Galaxy Watch Active 2智慧手錶。

而在聯名款組合中隨附的灰色皮革手機殼，設計理念則是源自經典Longwing雕花鞋，中間更以Thom Browne品牌最具代表色系作為裝飾。

此外，Galaxy Z Flip Thom Browne Edition在開、關機時，螢幕將會出現Thom Browne品牌標誌性三色條紋，而以古典字體呈現的應用程式圖示，則是呼應Thom Browne元素的一致性，至於諸如螢幕輸入鍵盤、類比電話鈴聲、大理石地板發出的踏步聲的聲音提示，則是特別針對Galaxy Z Flip打造的獨特音效，桌面也會搭載Thom Browne品牌桌布，緊密串連起所有的使用體驗。

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition將會在全球特定市場推出，預計從美國西岸時間2月14日起，透過三星網站、Thom Browne品牌官網，以及包含Mr.Porter.com與Net-a-Porter.com網站開放預購，預計會在今年3月正式上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》