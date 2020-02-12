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三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip揭曉 方便收納螢幕攤開有6.7吋

聯合新聞網 / 楊又肇

先前同樣有不少消息提前曝光的三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，在此次Unpacked 2020活動上也正式揭曉，同時也確定這款手機便是鎖定可透過直向凹折方式縮減收納尺寸，藉此更方便放進較小的女性手拿包，或是隨手放進男性上衣口袋，而攤開後則是一款6.7吋螢幕大小的手機。

如同稍早在第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮期間穿插廣告呈現，Galaxy Z Flip採用雙凸輪結構 (dual CAM mechanism)設計的全新隱藏轉軸，可對應高達20萬次開闔使用壽命。

以每天開闔100次計算的話，約可對應使用5年左右時間，同時也確定透過超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)確保螢幕表面不容易刮傷。

而藉由先前Galaxy Fold的設計經驗，三星更在Galaxy Z Flip轉軸部分採用最新抗塵技術，透過細微高度切割技術處理的尼龍纖維阻擋外來灰塵及污垢。另外，配合無段式轉軸設計，除了可讓手機螢幕完全攤平使用，也能像筆電螢幕維持在特定角度範圍內固定，此時即可將手機平穩放在桌上進行自拍，或是透過視訊鏡頭進行線上直播、視訊通話。

機身外側則搭載1.1吋前置快捷視窗，除了可以觀看日期與時間、電量、接收訊息通知，同時也包含控制音樂播放、接聽來電等功能。

硬體規格方面Galaxy Z Flip採用6.7吋、21.9:9顯示比例及Dynamic AMOLED面板設計的Infinity-O O極限全螢幕，折合後的機身尺寸為87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，攤開則是167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm，分別提供頑美黑、頑美紫兩款配色。

另外則是搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器、8GB記憶體與256GB儲存容量，並且內建3300mAh電池容量，相機部分則分別採用1000萬畫素視訊鏡頭，以及1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈超廣角鏡頭構成的雙鏡頭主相機，指紋辨識器則配置在機身側面。

作業系統則是採用新版One UI的Android 10，而三星也特別與Google針對此款螢幕可凹折手機打造全新Android操作應用功能，讓Android作業系統能更符合螢幕可凹折手機使用體驗。

Galaxy Z Flip預計在2月14日起率先於美國、韓國在內12個特定國家市場推出，建議售價則是1380美元，除了頑美黑、頑美紫兩款配色，之後也會加入金色款式，同時目前僅提供4G LTE連網規格版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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