對應Galaxy S20系列的配件動眼看 布紋材質款式首度亮相

先前同樣有不少消息提前曝光的三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，在此次Unpacked 2020活動上也正式揭曉，同時也確定這款手機便是鎖定可透過直向凹折方式縮減收納尺寸，藉此更方便放進較小的女性手拿包，或是隨手放進男性上衣口袋，而攤開後則是一款6.7吋螢幕大小的手機。

2020-02-12 07:47