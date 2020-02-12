對應Galaxy S20系列的配件動眼看 布紋材質款式首度亮相
此次揭曉Galaxy S20系列之餘，三星也同步展示搭配新機使用的保護殼配件，其中包含過去持續推出的矽膠保護殼、防摔保護殼，以及皮革保護殼，此次還額外推出類似Google針對Pixel系列手機打造的布紋材質保護殼，而翻頁式保護殼也是此次Galaxy S20系列可使用配件。
(本文照片由ePrice提供)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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