比一比／Galaxy S20系列手機規格哪裡不一樣？

看完Galaxy S20系列新機特色之後，mashdigi網站也整理此次發表三款新機具體規格特色，看看究竟有哪些功能規格不同。

以使用體驗來看，習慣小尺寸的消費者自然還是可以選擇標準款Galaxy S20，基本上處理器規格大致上沒有太大差異，但是在5G網路連接部分則缺少支援毫米波 (mmWave)，但以目前市場上推行的5G網路服務多半還是以支援6GHz以下頻段為主，因此實際受到影響並不算大。

而Galaxy S20+相比Galaxy S20則是在螢幕尺寸增大一些，儲存容量額外提供512GB選項，另外則是在相機加入支援擷取景深資訊的ToF鏡頭，並且在5G網路規格加入支援毫米波，同時電池容量也增加至4500mAh，機身配色與邊框材質也與Galaxy S20有些不同，其他部分則均相同。

至於Galaxy S20 Ultra則是格外強調相機拍攝功能，但螢幕尺寸也相對增加至6.9吋，內建記憶體選項也額外增加16GB選項，主相機廣角鏡頭則是換成1億800萬畫素規格，長焦鏡頭則採用4800萬畫素規格，支援最高10倍光學望遠變焦，以及達100倍的數位變焦拍攝功能，另外也支援9組像素合併的Nona-Binning拍攝模式，並且提供最少產生2組影片、最多產生10張靜態照片、4組影片的一鍵拍錄模式，視訊鏡頭更支援4000萬畫素規格。

三款手機比較起來，Galaxy S20自然是最輕，同時也最容易持握，而Galaxy S20 Ultra則相對沉重，背面相機模組也相對顯得突兀，同時機身尺寸也明顯大了一些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》