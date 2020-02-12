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Galaxy S20系列正式揭曉！因應5G全面應用到來、強化拍攝體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Unpacked 2020活動上，三星正式揭曉年度旗艦手機Galaxy S20系列，同時也確認推出標準款Galaxy S20、強化版Galaxy S20+，以及鎖定極致拍攝需求的Galaxy S20 Ultra，藉此滿足不同使用需求。

同時，三星也表示此次新機名稱採數字「20」命名方式，一方面除了呼應5G網路服務開始普及的2020年，另一方面也希望象徵帶來更大功能升級與技術突破。

而此次推出三款手機均區分4G及5G連網版本，並且支援4G+4G或5G+4G雙卡雙待連接功能，其中標準款Galaxy S20更鎖定小尺寸機種需求，強化版Galaxy S20+則是鎖定大尺寸與更高階相機功能，至於Galaxy S20 Ultra則是此次特別針對極致拍攝需求打造，因此不僅在視訊鏡頭採用4000萬畫素、支援4組像素合併拍攝功能，主相機更搭載1億800萬畫素規格，同時對應9組畫素合併的Nona-Binning模式，藉此確保更高拍攝畫質表現。

此次在Galaxy S20 Ultra額外搭載支援10倍光學變焦、最高可達100倍數位變焦的「Space Zoom」拍攝功能

採用全新外型設計

在此次設計中，Galaxy S20系列所採用螢幕，將會全面比照Galaxy Note 10系列的上方居中開孔設計，同時螢幕顯示比例也會從原本19.5:9拉長至20:9，藉此提高螢幕顯示佔比。其中，Galaxy S20採用6.2吋、93.2%顯示佔比，Galaxy S20+採用6.7吋、93.7%顯示佔比，而Galaxy S20 Ultra則採用6.9吋、94.2%顯示佔比設計。

三款新機螢幕均採用Dynamic AMOLED 2X面板，分別支援Quad HD+解析度 (3200 x 1440)、HDR10+認證、可設定120Hz螢幕更新率 (但螢幕更新率調整為120Hz時，螢幕顯示解析度則會調降為2400 x 1080、Full HD+規格。)，並且支援240Hz觸控更新率，而視訊鏡頭規格僅Galaxy S20 Ultra採用4000萬畫素規格，其餘兩款手機則配置1000萬畫素規格。

新款Galaxy S20系列外觀設計已經逐漸融合Galaxy Note系列風格，但相較之下還是有些差異

採用與Galaxy Note 10相同的置頂居中開孔視訊鏡頭設計，藉此提昇更高顯示佔比

全面強化的相機拍攝體驗

背面相機鏡頭擺放位置也不再像以往機種放在居中位置，而是會比照Galaxy Note 10系列採用靠近左上角位置，同時也是三星近年在新機採用造型設計。同時，為了配合多相機鏡頭模組設計，三星在鏡頭排列模式也導入矩形底座配置，讓相機鏡頭能配合內部元件排列擺放，並且不影響實際使用體驗。

此次機身最小尺寸為6.2吋，其次則是6.7吋，最大為6.9吋設計，但因為顯示佔比更高，加上採用極窄邊框設計，即便尺寸最大的Galaxy S20 Ultra也不會不好持握

其中，Galaxy S20分別配置1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素的3倍變焦鏡頭，支援8K 24fps錄影功能。Galaxy S20+相機功能則與Galaxy S20相同，但額外增加一組ToF鏡頭模組。

Galaxy S20 Ultra則會配置1億800萬畫素廣角鏡頭，另外配置4800萬畫素潛望式鏡頭模組設計，支援名為「Space Zoom」，分別對應10倍光學變焦、30倍混合變焦，以及高達100倍的數位變焦拍攝效果 (超過30倍以上放大拍攝時，螢幕上方會另外顯示小格畫面，方便使用者比對照準)，超廣角鏡頭則同樣對應1200萬畫素規格，另外也配置ToF鏡頭與支援8K 24fps錄影功能。

此次主相機鏡頭均有提昇，尤其主打極致拍攝體驗的Galaxy S20 Ultra更是加入許多拍攝新功能

另外，Galaxy S20 Ultra將額外提供一鍵拍錄 (Single Take)模式，最少可產生2組10秒短影片、最多產生10張靜態照片、4組10秒短影片，並且會在影片內容自動加上合適配樂與影像特效效果。其他部分，則是分別加入超穩定動態攝影與夜間縮時錄影功能，讓使用者能更容易透過手機拍攝精美影片。

不過，由於採用更高倍率拍攝效果的相機設計，因此整個相機模組也相對顯得突兀，尤其搭載最高對應100倍數位變焦拍攝的Galaxy S20 Ultra，其相機模組突出比例最為明顯。

至於Galaxy S20系列所支援的8K解析度錄影功能，由於受到FAT32儲存格式限制，因此在8K錄影過程會自動分割成多個4GB容量檔案存放。

因為感光元件等設計緣故，使得Galaxy S20 Ultra主相機模組顯得突兀

在Galaxy S20 Ultra額外搭載的一鍵拍錄功能，可藉由人工智慧判斷方式同時擷取靜態照片與10秒動態影片，並且自動生成搭配聲音、畫面特效的短影片

一鍵雙錄功能實際可拍攝效果

相機功能同樣提供廣角、超廣角與遠焦拍攝功能

在Galaxy S20 Ultra的設計中，一旦縮放倍率超過30倍之後，右上角就會顯示畫面縮圖，讓使用者知曉具體放大位置，更容易完成拍攝遠距物件

延續許多過往Galaxy S10系列設計、取消3.5mm耳機孔

機身同樣會採用IP68防水防塵設計，其中Galaxy S20元Galaxy S20+將會採用強化設計的鋁材打造邊框，Galaxy S20 Ultra則是以不鏽鋼材質打造，前後玻璃材質則都會進一步加強抗刮等耐用性。生物識別功能則包含螢幕下超音波解鎖，以及臉部辨識解鎖兩種選項，另外則是搭載AKG專業調校喇叭，並且支援Dolby Atmos環繞音效。

至於螢幕邊緣弧度設計部分，Galaxy S20與Galaxy S20+接近採用2.5D弧度設計，Galaxy S20 Ultra則會有更明顯弧度呈現。同時，Galaxy S20系列也是三星第一款取消傳統3.5mm耳機孔設計的Galaxy S系列旗艦手機，顯然未來三星高階旗艦手機都僅以數位音訊使用為主。

三款新機採用邊框材質設計略有不同

硬體規格方面，Galaxy S20系列將會區分採用Qualcomm Snapdragon 865，以及三星Exynos 990兩種處理器規格，記憶體則均配置8GB或12GB容量，但Galaxy S20 Ultra將提供最高16GB規格選項，儲存容量則均提供128GB，其中Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra則額外提供512GB規格，三款新機都支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，最高支援1TB擴充容量。

電池容量則依照機身尺寸而異，其中Galaxy S20採4000mAh，Galaxy S20+採4500mAh，而Galaxy S20 Ultra則是5000mAh。三款手機均支援無線閃充2.0與無線電力分享，但僅Galaxy S20 Ultra的無線閃充充電功率可達45W，其餘兩款手機則是25W。

作業系統則將會搭載基於Android 10版本的One UI 2.1，其中預期將會加入名為Quick Share檔案傳遞功能，但不確定是否與三星同樣加入由小米、vivo、OPPO在內業者推動的統一推送聯盟所提倡技術有關。而在作業系統部分，三星也與Google合作整合Google Duo視訊通話服務，預期可藉由5G網路高頻寬、低延遲特性對應更流暢視訊通話體驗。

其他合作部分，則包含讓Galaxy S20系列符合Netflix觀看體驗認證，而與微軟方面則是合作在Galaxy Store提供行動版《Forza Street》，並且藉由Galaxy S20系列可達120Hz畫面更新率與250Hz觸控更新率提供更好遊玩體驗。

顏色部分，Galaxy S20將提供星空灰、晴空藍與星空粉三款配色，Galaxy S20+則提供星空灰、晴空藍與星空黑三款配色，而Galaxy S20 Ultra配色僅提供星空灰與星空黑兩款配色。

3月6日起於全球市場推出，2月21日開放預購

上市時間部分，Galaxy S20系列預計會在今年3月6日起於全球市場上市，但尚未公佈具體售價。

不過，依照美國地區公佈消息，Galaxy S20將從999美元起跳，Galaxy S20+則從1199美元起跳，Galaxy S20 Ultra預計以1399美元起跳價格銷售，並且將在2月21日起開放預購。

而先前已經推出的Galaxy S10系列手機，則會將售價調整為599美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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