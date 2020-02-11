與紐約設計品牌Thom Browne合作 Galaxy Z Flip套裝組曝光

先前搭配第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮提前「正式」亮相的三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，稍早再由Twitter用戶「WalkingCat」透露與紐約設計品牌Thom Browne合作，共同打造的Galaxy Z Flip Thom Browne Edition，其中包含Thom Browne品牌經典條紋設計。

而在相關影片內容中，除了顯示Galaxy Z Flip Thom Browne Edition盒裝採用上掀後，即可看見三組內部盒裝，以及底部可外抽設計，分別收納手機本體、Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，以及Galaxy Watch Action 2，同時包含盒裝與產品都會融合Thom Browne品牌經典條紋設計。

配件部分則包含手機保護殼與手錶錶帶，同樣也會像手機、耳機一樣融合Thom Browne品牌經典條紋設計。

不過，目前Galaxy Z Flip Thom Browne Edition則尚未確認具體上市價格，但預期會與一般版款式同樣在2月14日上市銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》