聽新聞
test
0:00 / 0:00
與紐約設計品牌Thom Browne合作 Galaxy Z Flip套裝組曝光
先前搭配第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮提前「正式」亮相的三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，稍早再由Twitter用戶「WalkingCat」透露與紐約設計品牌Thom Browne合作，共同打造的Galaxy Z Flip Thom Browne Edition，其中包含Thom Browne品牌經典條紋設計。
而在相關影片內容中，除了顯示Galaxy Z Flip Thom Browne Edition盒裝採用上掀後，即可看見三組內部盒裝，以及底部可外抽設計，分別收納手機本體、Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，以及Galaxy Watch Action 2，同時包含盒裝與產品都會融合Thom Browne品牌經典條紋設計。
配件部分則包含手機保護殼與手錶錶帶，同樣也會像手機、耳機一樣融合Thom Browne品牌經典條紋設計。
不過，目前Galaxy Z Flip Thom Browne Edition則尚未確認具體上市價格，但預期會與一般版款式同樣在2月14日上市銷售。
a detour pic.twitter.com/AirJTtIn3h
— WalkingCat (@h0x0d) February 10, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言