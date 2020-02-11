Galaxy S20系列更多官方圖與相機規格曝光 至少有粉、銀藍、灰黑三款配色

在三星Unpacked 2020正式展開前，@evleaks再度於個人Twitter釋出大量疑似Galaxy S20系列官方宣傳影像，同時也包含宣傳影片內容，透露此次預計推出新機至少會提供粉、銀藍、灰黑三款配色，另外更進一步透露此次新機預計搭載相機規格。

(圖／擷自@evleakes個人Twitter頁面)

依照配色組合來看顯示略帶漸層色澤的粉、銀藍配色僅會出現在Galaxy S20，以及Galaxy S20+，而Galaxy S20 Ultra則預期以灰黑配色為主，而三款新機都會採用等同Galaxy Note 10系列採用螢幕形式設計，透過上方居中位置設計的開孔形式，讓螢幕顯示佔比能進一步提昇。

相機規格部分，包含Galaxy S20與Galaxy S20+都會配置最高6400萬畫素鏡頭，但主要是作為長焦鏡頭使用，並且可對應30倍望遠拍攝，其餘兩組鏡頭則分別配置1200萬畫素廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素的超廣角鏡頭，視訊鏡頭則採用1000萬畫素設計。

而Galaxy S20 Ultra的相機鏡頭配置則是將1億800萬畫素感光元件應用在廣角鏡頭，超廣角鏡頭維持採用1200萬畫素規格，而長焦鏡頭採用4800萬畫素規格設計，另外配置可擷取景深資訊的雙鏡頭模組，並且標榜可發揮100倍放大拍攝效果。

三星接下來預計會在美國西岸時間2月11日正式揭曉Galaxy S20系列，同時也會公布Galaxy Z Flip具體細節，另外則預期將會推出新款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，並且將公布Galaxy Home Mini實際上市消息。

(圖／擷自@evleakes個人Twitter頁面)

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》