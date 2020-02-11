小米公布小米10實機外觀 頂配版實際設計還要再等等

因應新型冠狀病毒影響，小米日前已經宣布將原本規劃的小米10大型發表會改為線上形式舉辦，而稍早更公布小米10完整實機面貌，基本上與先前曝光的宣傳海報內容相仿，但似乎還少了頂配版本。

依照先前小米透露消息，確定小米10將會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、採用美光與三星製作的LPDDR5記憶體，以及UFS 3.0記憶體模組，另外也會支援Wi-Fi 6無線網路連接功能，而此次公布外觀設計，更顯示小米10將會採用貼近小米CC9 Pro (或是國際版小米Note 10)外型設計，背面則是採用4組鏡頭設計的主相機模組，顏色部分則至少會有綠、粉兩款配色。

小米預期也會在新機搭載與三星合作的1億800萬畫素相機鏡頭，其中更包含支援50倍變焦，螢幕則會支援120Hz畫面更新率、更明顯的線性馬達對應震動反饋效果，另外也支援66W電池快充技術。預期小米也會推出規格更高階的頂配版小米10 Pro，但目前暫時尚未有具體細節消息。

至於實際發表時間則是在2月13日下午2點，亦即三星對外揭曉Galaxy S20系列與Galaxy Z Flip之後，而手機建議售價則預期從人民幣3500元起跳，接下來也準備在MWC 2020期間公布國際版小米10上市消息。

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