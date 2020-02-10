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現身第92屆奧斯卡金像獎！三星展示第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip

聯合新聞網 / 楊又肇

過去經常藉由奧斯卡金像獎頒獎典禮宣傳自家智慧型手機的三星，此次也不例外地在第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的穿插廣告展示即將發表新機Galaxy Z Flip。

在此次穿插廣告內容中，雖然三星並未實際說明第二款螢幕可凹折手機實際名稱，但從先前曝光消息已經可以確認新機名稱就是Galaxy Z Flip，同時在廣告中更確認將會推出黑、紫兩款配色，但顯然並未計畫推出與配件一樣的白/銀色。

此外，在廣告內容也確認在手機外側的小尺寸螢幕不僅能顯示簡易即時資訊內容，同時也能操作接聽或掛斷來電內容，而在來電通知狀態下掀開手機螢幕，系統也會自動接通電話。至於可讓手機呈現半掀開狀態下，提供使用視訊電話等功能，更顯示此款手機將能在不仰賴立架或自拍桿，就能直接放在桌面進行視訊通話，或是自拍等功能。

三星並未在穿插廣告內容透露更多有關新機細節，預期會在接下來於美國西岸時間2月11日的Unpacked 2020活動上公布 (以及年度旗艦手機Galaxy S20系列)。

依照先前消息，三星預計在Unpacked 2020正式揭曉Galaxy Z Flip之後，將會在美國西岸時間2月14日當天開放上市，建議售價則預期為1400美元左右，但其他地區市場是否也會跟進在相同一天上市，暫時還無法確認。

而目前也有說法指稱，三星日前確定與紐約設計品牌Thom Browne的合作，將會聚焦在Galaxy Z Flip，並且將此款手機設定為吸引女性用戶族群為主，藉由類似粉餅盒般的設計，透過螢幕可凹折方式讓手機尺寸縮減，進而能收放進尺寸相對較小的手拿包。

在先前消息裡，預期Galaxy Z Flip將會搭載超薄玻璃作為螢幕保護使用，並且採用直向凹折、方便收納的時尚機身設計，另外相機也支援4K錄影、慢動作拍攝，以及夜拍效果。

至於操作介面也如同Galaxy Fold，特別針對螢幕凹折手機使用體驗進行最佳化，其中包含可支援多視窗跨螢幕顯示，以及同時執行多工運作需求，並且支援手指拖放視窗內容，而外側LED小尺寸螢幕則可對應即時訊息內容顯示。

而硬體方面，Galaxy Z Flip也確定採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭載6.7吋、解析度為Full HD+，並且採Infinity-O頂端中央開孔形式的Dynamic AMOLED可直向凹折螢幕設計，本身也支援Always on Display顯示效果。

其他部分則包含搭載8GB記憶體、256GB UFS 3.0儲存元件，以及1000萬畫素 (支援雙像素對焦、f/2.4光圈)視訊鏡頭，主相機則包含1200萬畫素廣角鏡頭 (支援雙像素對焦、f/1.8光圈與光學防震)與1200萬畫素超廣角鏡頭 (支援f/2.2光圈)配置，電池容量則是3300mAh，支援15W有線快充及9W無線快充。

Galaxy Z Flip攤開尺寸為167.9 mm × 73.6 mm × 15.4~17.3 mm，而凹折後的尺寸則是167.9 mm × 73.6 mm × 6.9~7.2 mm，整體重量為183公克，本身也支援藍牙5.0、NFC、Wi-Fi 6等連接功能，底部連接埠則採用USB-C，並未搭載3.5mm耳機孔。

相比Galaxy S20系列，預期Galaxy Z Flip將會在更快時間內上市銷售，並且將額外提供原廠保護套配件、USB-C耳機、USB-C連接傳輸線與原廠充電器等配件。

《原文刊登於合作媒體

在此次穿插廣告內容中，雖然三星並未實際說明第二款螢幕可凹折手機實際名稱，但從先前曝光消息已經可以確認新機名稱就是Galaxy Z Flip，同時在廣告中更確認將會推出黑、紫兩款配色，但顯然並未計畫推出與配件一樣的白/銀色。

此外，在廣告內容也確認在手機外側的小尺寸螢幕不僅能顯示簡易即時資訊內容，同時也能操作接聽或掛斷來電內容，而在來電通知狀態下掀開手機螢幕，系統也會自動接通電話。

三星並未在穿插廣告內容透露更多有關新機細節，預期會在接下來於美國西岸時間2月11日的Unpacked 2020活動上公布 (以及年度旗艦手機Galaxy S20系列)。

依照先前消息，三星預計在Unpacked 2020正式揭曉Galaxy Z Flip之後，將會在美國西岸時間2月14日當天開放上市，建議售價則預期為1400美元左右，但其他地區市場是否也會跟進在相同一天上市，暫時還無法確認。

在先前消息裡，預期Galaxy Z Flip將會搭載超薄玻璃作為螢幕保護使用，並且採用直向凹折、方便收納的時尚機身設計，另外相機也支援4K錄影、慢動作拍攝，以及夜拍效果。

至於操作介面也如同Galaxy Fold，特別針對螢幕凹折手機使用體驗進行最佳化，其中包含可支援多視窗跨螢幕顯示，以及同時執行多工運作需求，並且支援手指拖放視窗內容，而外側LED小尺寸螢幕則可對應即時訊息內容顯示。

而硬體方面，Galaxy Z Flip也確定採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭載6.7吋、解析度為Full HD+，並且採Infinity-O頂端中央開孔形式的Dynamic AMOLED可直向凹折螢幕設計，本身也支援Always on Display顯示效果。

其他部分則包含搭載8GB記憶體、256GB UFS 3.0儲存元件，以及1000萬畫素 (支援雙像素對焦、f/2.4光圈)視訊鏡頭，主相機則包含1200萬畫素廣角鏡頭 (支援雙像素對焦、f/1.8光圈與光學防震)與1200萬畫素超廣角鏡頭 (支援f/2.2光圈)配置，電池容量則是3300mAh，支援15W有線快充及9W無線快充。

Galaxy Z Flip攤開尺寸為167.9 mm × 73.6 mm × 15.4~17.3 mm，而凹折後的尺寸則是167.9 mm × 73.6 mm × 6.9~7.2 mm，整體重量為183公克，本身也支援藍牙5.0、NFC、Wi-Fi 6等連接功能，底部連接埠則採用USB-C，並未搭載3.5mm耳機孔。

相比Galaxy S20系列，預期Galaxy Z Flip將會在更快時間內上市銷售，並且將額外提供原廠保護套配件、USB-C耳機、USB-C連接傳輸線與原廠充電器等配件。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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