在Nokia新機加入eSIM功能？HMD Global申請「SIMLEY」商標

LetsGoDigital網站報導指稱，HMD Global稍早在歐洲地區申請註冊「SIMLEY」商標，預期將會用於新款Nokia品牌手機的eSIM，或是行動支付應用功能。

依照歐盟智慧財產局 (EUIPO)公布文件，顯示HMD Global申請註冊商標將與eSIM，以及行動支付、電子錢包等應用相關。不過，目前由HMD Global所推出Nokia品牌手機均未整合eSIM設計，因此不排除接下來預計在MWC 2020期間揭曉新機，將會加入支援eSIM設計。

雖然eSIM設計在很早之前就已經提出，目前也分別應用在Google Pixel系列手機，以及蘋果新款iPhone機種等產品，但絕大多數的手機產品依然維持使用傳統SIM卡插槽設計，HMD Global如果此次在新機跟進採用eSIM規格，或許也是希望能更快跟進未來市場趨勢。

在此之前，相關消息指稱HMD Global原訂推出同樣整合PureView技術與螢幕下鏡頭設計的Nokia 9.2，將會延後到第二季才會對外揭曉，因此今年在MWC 2020期間預期將會以新款Nokia 8.2、Nokia 5.2，以及Nokia 1.3作為主打產品。

而除了揭曉三款新機之外，HMD Global也可能進一步推出旗下首款採用Android作業系統，並且維持以實體按鍵形式操作的功能手機。

(圖／擷自LetsGoDigital網站)

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