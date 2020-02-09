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Galaxy Z Flip預期加入新版Android功能特色 旗艦新機將搭載「Nonacell」像素合併拍攝效果

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早透過Android官方Twitter頁面暗示，三星預計推出的第二款螢幕可凹折手機將會搭載Android全新功能特色。而從三星稍早申請註冊名稱專利，更暗示新機將會加入9組像素合併拍攝功能。

三星在2018年宣布與Google合作，讓Android作業系統能相容螢幕可凹折手機使用，同時也在後續說明將使更多app能夠對應螢幕可凹折手機使用模式。

因此，在三星準備揭曉採用直向凹折使用模式的第二款螢幕可凹折手機中，預期可以看見Google在Android作業系統針對螢幕可凹折手機的新版操作介面，同時也能讓app操作介面可以同時符合不同凹折形式的螢幕顯示需求。

而在Google開始在Android作業系統加入支援螢幕可凹折手機使用模式，預期也會加速市場業者推出更多採用螢幕可凹折形式設計的手機產品。

另一方面，三星已經在今年2月5日於英國智慧財產局申請「Nonacell」名稱專利，預期將會取代原本以「Tetracell」為稱的4組像素合併拍攝技術，並且搭配在Galaxy S20 Ultra搭載的1億800萬畫素鏡頭提供更好拍攝表現。

由於「Nona」在拉丁語為「數字9」的意思，意味「Nonacell」將會對應9組畫素合併拍攝功能，搭配1億800萬畫素鏡頭情況下，即可以1200萬畫素形式記錄畫質更好、整體進光量更高的影像內容，同時也能讓相機在低光環境拍攝有更好表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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