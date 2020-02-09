疑似小米10 5G系列新機宣傳海報曝光 預計2月13日線上揭曉

隨著智慧型手機的時代來臨，許多不使用鍵盤的輸入方式不斷進步，包括手寫輸入與語音輸入等。不但給許多不習慣使用鍵盤的長輩帶來便利性，也逐漸改變了新世代使用數位產品的方式。然而，一直以來，無論是iOS系統或是Android系統，都有一個為人詬病的問題，那就是標點符號的輸入，無法自由的以語氣來判定。不過，隨著Google本月初發佈的「Google」 app更新，目前Android手機已經可以透過語氣來判定，產生標點符號。

2020-02-06 14:57