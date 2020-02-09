疑似小米10 5G系列新機宣傳海報曝光 預計2月13日線上揭曉
確認將率先採用美光生產的LPDDR5記憶體模組，並且標榜讓整體耗電更低、存取速率更快之後，微博頁面稍早傳出疑似小米10 5G系列手機宣傳海報。
從相關圖像顯示，小米10 5G系列預期將會推出至少兩種規格，實際差異可能會反應在內建硬體與相機規格，而預期螢幕將會採用左上角開孔設計，機身將會採用雙側前後曲面形式設計，並且具備平衡立體聲喇叭元件。
硬體部分將會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且配置1億800萬畫素相機、支援50倍變焦，螢幕則會支援120Hz畫面更新率、更明顯的線性馬達對應震動反饋效果，另外也支援66W電池快充技術。
除了採用美光製作的LPDDR5記憶體模組，同時也會採用三星製作記憶體，基礎版本預期會提供8GB記憶體與128GB儲存容量，而頂配版本則預期會採用12GB記憶體與512GB儲存容量配置。
而預計公佈時間將會是在2月13日，並且透過線上發表會形式對外揭曉，而售價則有可能在人民幣3500元以上。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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