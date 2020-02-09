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Galaxy Z Flip具體功能特色曝光！Galaxy S20系列入門款具備30倍變焦拍攝功能

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面)

在Google預告三星即將發表新機預計搭載全新Android功能特色之後，相關消息更透露三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip將會針對螢幕可凹折的操作介面最佳化，其中更支援多視窗跨螢幕顯示，並且對應多工操作與手指觸控拖放使用模式。

依照Twitter用戶@ishanagarwal24透露內容，指稱Galaxy Z Flip將會搭載超薄玻璃作為螢幕保護使用，並且採用直向凹折、方便收納的時尚機身設計，另外相機也支援4K錄影、慢動作拍攝，以及夜拍效果。

至於操作介面也如同Galaxy Fold，特別針對螢幕凹折手機使用體驗進行最佳化，其中包含可支援多視窗跨螢幕顯示，以及同時執行多工運作需求，並且支援手指拖放視窗內容，而外側LED小尺寸螢幕則可對應即時訊息內容顯示。

而硬體方面，Galaxy Z Flip也確定採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭載6.7吋、解析度為Full HD+，並且採Infinity-O頂端中央開孔形式的Dynamic AMOLED可直向凹折螢幕設計，本身也支援Always on Display顯示效果。

其他部分則包含搭載8GB記憶體、256GB UFS 3.0儲存元件，以及1000萬畫素 (支援雙像素對焦、f/2.4光圈)視訊鏡頭，主相機則包含1200萬畫素廣角鏡頭 (支援雙像素對焦、f/1.8光圈與光學防震)與1200萬畫素超廣角鏡頭 (支援f/2.2光圈)配置，電池容量則是3300mAh，支援15W有線快充及9W無線快充。

另外，Galaxy Z Flip攤開尺寸為167.9 mm × 73.6 mm × 15.4~17.3 mm，而凹折後的尺寸則是167.9 mm × 73.6 mm × 6.9~7.2 mm，整體重量為183公克，本身也支援藍牙5.0、NFC、Wi-Fi 6等連接功能，底部連接埠則採用USB-C，並未搭載3.5mm耳機孔。

相比Galaxy S20系列，預期Galaxy Z Flip將會在更快時間內上市銷售，並且將額外提供原廠保護套配件、USB-C耳機、USB-C連接傳輸線與原廠充電器等配件。

(圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面)

除此之外，@ishanagarwal24也取得Galaxy S20 5G、Galaxy S20 Ultra 5G相關規格設計，其中顯示Galaxy S20 5G也將加入名為「Space Zoom」的望遠拍攝功能，但最高變焦倍率僅達30倍，並未像Galaxy S20 Ultra 5G可對應高達100倍的縮放拍攝表現，同時也確認Galaxy S20 5G將會採用6.2吋螢幕設計，而Galaxy S20 Ultra 5G螢幕尺寸則會採6.9吋規格。

至於其他硬體規格，大致上也與先前曾經曝光內容相同，隨盒配件則預計包含C對C的USB-C連接線、支援25W快充的USB-C充電器與AKG認證USB-C耳機，另外也會提供一年份的Samsung Care保固服務。

(圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面)

(圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面)

(圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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