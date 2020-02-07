韓國電信在地門市預告 「iPhone 9」即將來到

在三星準備對外公佈年度旗艦手機Galaxy S20系列，同時也在官網「證實」新機實際名稱之後，韓國電信於南韓境內在地門市更是大剌剌地掛上新機預購宣傳海報，甚至也同步預告「iPhone 9」即將推出消息。

依照@冰宇宙於個人微博頁面透露消息，表示位於南韓的某韓國電信 (KT)門市門口直接掛上Galaxy S20系列新機預購，並且說明預購將會加贈Galaxy Buds+，同時也透露新款「iPhone 9」即將來到，同樣也能藉由預購獲得加贈一組AirPods耳機。

不過，目前不確定這間韓國電信在地門市是否以目前市場傳聞進行宣傳，或是已經確定蘋果接下來預計發表新機就是「iPhone 9」。

在此之前，蘋果一直都有傳聞指稱準備推出新款iPhone SE 2，而在後續說法則認定「iPhone 9」就是先前傳聞的iPhone SE 2實際產品名稱，同時也以此填補蘋果先前並外以數字9推出產品的缺口。

依照先前傳聞，「iPhone 9」將會採用與iPhone 11系列機種相同的A13處理器，並且搭載3GB記憶體，區分64GB或128GB兩種儲存容量，另外則會採用類似iPhone 8的外觀設計，因此也會保留Touch ID指紋辨識器，並且提供太空灰、銀色與(Product)RED三種配色款式，建議售價則預期從399美元起跳，預計會在今年春季對外揭曉。

至於Galaxy S20系列在稍早已經有不少傳聞，預計會跟三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，搭配新款Galaxy Buds+真無線耳機，以及智慧喇叭Galaxy Home Mini一同推出。

(圖／擷自@冰宇宙個人微博頁面)

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