搭載聯發科Helio G70處理器 入門款手機realme C3於印度揭曉

realme稍早於印度地區揭曉搭載聯發科Helio G70處理器的realme C3，預計會在2月14日開放銷售，建議售價則是6999盧比 (約新台幣3000元)起跳，分別將透過realme線上商店，或是透過印度電商Flipkart管道銷售。

realme C3採用6.5吋、HD+解析度螢幕，並且採用水滴造型瀏海設計，其中搭配500萬畫素視訊鏡頭，而背面主相機則分別配置1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭。

硬體部分則搭載聯發科稍早對外公佈的Helio G70處理器，記憶體則區分3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，其中4GB記憶體與64GB儲存容量規格版本將由Flipkart於印度市場獨賣。

而作業系統將會搭載基於Android 10的ColorOS 7.0版本，同樣換上全新realme UI，電池容量則是5000mAh，並且支援以底部micro USB連接孔對應反向充電，意味使用者能將realme C3直接當做行動電源使用。

顏色部分，realme C3將區分閃電紅與冰凍藍兩款配色，並且具備抗指紋沾染與防潑水設計，內建卡槽則採三槽設計，支援放置兩張SIM卡與單張micro SD記憶卡，另外機身也保留3.5mm耳機孔，預期以入門機種形式吸引多數用戶需求。

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