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OPPO確定在MWC 2020展前揭曉旗艦新機Find X2 預期加強螢幕與充電技術

聯合新聞網 / 楊又肇

去年透露準備推出新款旗艦手機Find X2之後，OPPO稍早確認將在西班牙當地時間2月22日下午2點舉辦全球發表活動，預計正式揭曉此款旗艦手機，其中預期包含左上角開孔設計的全尺寸螢幕，並且加入支援120Hz畫面更新率，以及支援65W充電功率的SuperVOOC超級閃充功能。

除此之外，OPPO先前也已經透露Find X2將會加入採用Sony 2 x 2 On-Chip Lens感光技術的感光元件設計，因此預期將使相機對應更高進光量、更快對焦表現，以及更精準對焦效果，另外也能處理更細膩的HDR高動態對比影像。

在此之前，OPPO已經確認將會即將推出的Find X2搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也強調5G時代螢幕的技術創新，將會成為2020年智慧型手機趨勢與基礎，同時提升手機在物聯網生態系重要程度也會提高。

而在OPPO去年強調今年將會進一步強化物聯網應用布局情況下，預期新機將會在物聯網應用場景扮演重要角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 西班牙 OPPO Sony MWC
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