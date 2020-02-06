Android語音輸入再進化 直接用語氣判斷標點符號

隨著智慧型手機的時代來臨，許多不使用鍵盤的輸入方式不斷進步，包括手寫輸入與語音輸入等。不但給許多不習慣使用鍵盤的長輩帶來便利性，也逐漸改變了新世代使用數位產品的方式。然而，一直以來，無論是iOS系統或是Android系統，都有一個為人詬病的問題，那就是標點符號的輸入，無法自由的以語氣來判定。不過，隨著Google本月初發佈的「Google」app更新，目前Android手機已經可以透過語氣來判定，產生標點符號。

根據PTT 手機通訊討論版（MobileComm）的貼文，網友在本月初更新手機上的「Google」app之後，發現語音輸入已經可以流暢地判定標點符號的產生。

以往，無論是Android或iOS都無法透過語氣判斷標點符號，為了彌補這個缺憾，Apple官方很早便設定以「逗號」、「句號」、「驚嘆號」等語詞，來分別輸入「，」、「。」、「！」。

相較之下，Google一直沒有對這點做出適當的應對方式，也成為旗下語音輸入為人詬病的一點。許多網友甚至棄用Google語音輸入系統，改使用「訊飛」等來自中國大陸的語音輸入程式。

然而，本月更新一出，Google語音輸入大幅超越還在以額外語詞輸入標點符號的Apple系統，進階進入以語氣輸入標點符號的階段。網友們紛紛表示：「海放蘋果10條街」、「把Apple壓在地上磨」、「從今天開始大家就進入標點符號的時代。」