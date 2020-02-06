消息指稱三星將在下半年推出代號「Win2」的螢幕可凹折手機

除了預計與Galaxy S20系列一同推出的第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，三星預期也會在今年下半年推出接續Galaxy Fold的第三款螢幕可凹折手機，同時產品代號將以「Win2」為稱。

依照荷蘭網站Galaxy Club透露說法，三星今年除了準備揭曉代號「Bloom」的第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，接下來更計畫推出代號「Win2」的第三款螢幕可凹折手機，預期將會成為Galaxy Fold後繼機種，並且將會搭載5G連網功能。

目前還無法確認三星是否確實會推出此款手機產品，但預期將會採Galaxy Fold 2命名方式稱呼，硬體規格方面則將採用Qualcomm Snapdragon 865處理器規格，至於螢幕則可能維持由外往內凹折設計。

三星在先前已經表示將會讓螢幕可凹折手機成為每年固定更新產品，因此此次傳出下半年準備推出新款螢幕可凹折手機的說法，似乎也有幾分可信，但具體細節依然要等三星後續公布為準。

除了三星，包含華為、小米、OPPO在內手機品牌也已經提出螢幕可凹折形式設計，同時包含TCL旗下華星光電、柔宇在內面板廠商也均提出螢幕可凹折應用設計方案，意味將使螢幕可凹折手機更快普及應用，並且成為全新手機設計類別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》