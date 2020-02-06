三星官網證實新機名稱就是Galaxy S20 更多Galaxy Buds+耳機細節曝光
雖然不怎麼意外，三星在德國、比利時等歐洲地區官網稍早透露不少對應新機配件產品即將推出，同時更證實新機名稱確定就是Galaxy S20、Galaxy S20+，以及高階款Galaxy S20 Ultra。另外，@evleaks稍早也進一步透露更多有關Galaxy Buds+耳機細節。
從三星官網顯示，對應Galaxy S20系列新機的配件將包含透明保護殼、皮革保護殼、LED翻頁保護殼、矽膠保護殼，以及透視翻頁保護殼，而新機名稱也確認就是Galaxy S20，另外也預期推出Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra，藉此對應不同使用需求。
除了Galaxy S20系列，三星也預期推出第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，藉此擴展更多螢幕可凹折手機使用市場。
預期接下來即將在美國舊金山舉辦的Unpacked 2020活動，新機主角就是Galaxy S20系列，以及Galaxy Z Flip，其中Galaxy S20系列更計畫與紐約時尚品牌Thom Browne攜手合作。
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而其他產品部分，三星也預期正式宣佈推出旗下智慧喇叭Galaxy Home Mini，以及市場傳聞許久的Galaxy Buds+耳機，其中耳機更預期成為Galaxy S20系列新機預購贈品。
依照@evleaks稍早釋出消息，則透露Galaxy Buds+耳機將會換上更大驅動單體，並且內建低音單體，其中耳機本體體型不變，但單邊耳機重量從5.6公克增加至6.3公克，內建電池則從原本58mAh增加至85mAh，充電收納盒電池則從252mAh增加至270mAh，耳機單次充電最長聆聽時間從原本6小時延長到11小時，搭配充電收納盒補充電力的話，最長聆聽時間則從13小時增加至22小時。
另外，新款Galaxy Buds+耳機支援快充3分鐘即可對應1小時續航時間，同時區分黑、白、藍、紅在內配色，除了能與Android手機連接，本身也支援iOS裝置使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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