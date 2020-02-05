終止與TCL合作…BlackBerry手機將正式走入歷史？

BlackBerry Mobile官方Twitter稍早證實，從今年8月31日之後，不再授權由TCL設計、生產，或是銷售任何BlackBerry品牌手機。

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TCL在2016年底宣布取得BlackBerry授權製造、銷售BlackBerry品牌手機，至今分別推出BlackBerry KeyOne，以及BlackBerry Key2機種，雖然從原本的BlackBerry作業系統改為Android，但依然吸引不少BlackBerry忠實用戶。

不過，在眾多手機品牌持續競爭，同時也針對用戶個人隱私安全做強化，BlackBerry手機原本強調個人資料安全防護使用特性，幾乎在市場上無法發揮競爭優勢，使得BlackBerry後續開始評估是否保留手機業務。

而目前宣布與TCL終止合作，顯然BlackBerry準備徹底從手機業務發展退離，進而轉向以軟體為重的安全防護技術布局，並且與三星等手機品牌合作技術授權，另外也預期將旗下安全技術應用在物聯網、車聯網，甚至未來將普及發展的量子運算。

此次宣布終止與TCL合作，但依然會由TCL針對市面上仍在使用的BlackBerry手機提供相關保固與維修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》