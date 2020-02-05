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神似Galaxy Fold？毒梟家族關係企業Escobar 再度推出第二款螢幕可凹折手機

2020-02-05 15:40楊又肇

去年底宣布推出售價僅為349美元 (約新台幣10642)起跳的螢幕可凹折手機Escobar Fold 1之後，本身與著名哥倫比亞毒梟Pablo Escobar有家族關係的Escobar，稍早又宣布推出另一款螢幕可凹折手機Escobar Fold 2，外型基本上與三星去年宣布推出的Galaxy Fold幾乎相同，僅在部分細節有些差異。

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相比Galaxy Fold的設計，Escobar Fold 2同樣在機身外側採用4.6吋螢幕，以及內側7.3吋可凹折螢幕，同時相機配置方式也與Galaxy Fold相仿，只是螢幕折合使用鉸鍊等設計仍有一些差異。

而硬體規格方面，Escobar Fold 2也採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，配置4380mAh電池電量，作業系統則是Android 10版本，另外也搭載機身側面指紋辨識，以及總計5組相機鏡頭，分別包含位於內側的800萬畫素+1000萬畫素組合雙鏡頭，背面主相機則區分1200萬畫素主相機、1200萬長焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭。

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相比Galaxy Fold在外側螢幕上方還搭載一組視訊鏡頭，Escobar Fold 2在外側則僅提供螢幕顯示功能。

目前Escobar Fold 2已經開放全球市場預訂，預計生產20萬部，最快將可在今年3月開始交機，同時手機本身是在美國境內設計，並且在香港地區組裝。

不過，先前已經有網友嘗試下訂第一款Escobar Fold 1，結果卻是收到一本創辦人自傳，或許顯示這兩款手機有可能成為一場騙局…。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

哥倫比亞Galaxy Fold可凹折手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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