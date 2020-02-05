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攜手設計品牌Thom Browne 三星準備讓Galaxy S20系列很時尚

2020-02-05 15:45楊又肇

三星稍早宣布將攜手美國紐約設計品牌Thom Browne，或許將會針對接下來即將揭曉的Galaxy S20系列，或是第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip進行品牌合作。

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目前三星與Thom Browne均未透露雙方合作細節，但三星有可能與Thom Browne合作設計款配件，藉此讓新機更具時尚感。

在此之前，其實三星也曾在過往推出的Galaxy S系列機種與時尚品牌合作，基本上都是以配件產品進行合作為主，或許此次合作將會進一步將設計套用在手機本體。

而就先前消息，三星有可能將Galaxy S20系列新機實際上市時間選在3月13日，但針對預先完成預購的消費者則提供可在3月6日提前領機。售價方面，Galaxy S20預期會是在999美元以內，Galaxy S20+則可能介於1199美元以內，至於Galaxy S20 Ultra售價則會在1300美元以內。

依照傳聞顯示，Galaxy S20系列螢幕設計將會全面比照Galaxy Note 10系列的上方居中開孔設計，同時螢幕顯示比例也會從原本19.5:9拉長至20:9，藉此提高螢幕顯示佔比。

另外，背面相機鏡頭擺放位置也不再像以往機種放在居中位置，而是會比照Galaxy Note 10系列採用靠近左上角位置，同時也是三星近年在新機採用造型設計。

至於為了配合多相機鏡頭模組設計，三星在鏡頭排列模式也導入矩形底座配置，讓相機鏡頭能配合內部元件排列擺放，並且不影響實際使用體驗。

而機身同樣會採用IP68防水防塵設計，其中Galaxy S20元Galaxy S20+將會採用強化設計的鋁材打造邊框，Galaxy S20 Ultra則是以不鏽鋼材質打造，前後玻璃材質則都會進一步加強抗刮等耐用性。

其中，Galaxy S20將會採用6.2吋螢幕，Galaxy S20+則會採用6.7吋螢幕，而Galaxy S20 Ultra將會採用高達6.9吋螢幕，三款新機螢幕解析度都會採用3200 x 1440規格，並且支援高達120Hz畫面更新率，觸控反應則可對應240Hz更新率。

但螢幕更新率調整為120Hz時，螢幕顯示解析度則會調降為2400 x 1080、Full HD+規格。

硬體規格方面，預期Galaxy S20系列將會區分採用Qualcomm Snapdragon 865，以及三星Exynos 990兩種處理器規格，其中僅Galaxy S20與Galaxy S20+額外提供4G連網版本，Galaxy S20 Ultra僅有5G版本。

記憶體則均配置12GB，但Galaxy S20 Ultra將額外提供16GB規格，儲存容量則均提供128GB，其中Galaxy S20與Galaxy S20+則額外提供256GB規格，Galaxy S20 Ultra則額外提供512GB容量，三款新機都支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。

電池容量則依照機身尺寸而異，其中Galaxy S20採4000mAh，Galaxy S20+採4500mAh，而Galaxy S20 Ultra則是5000mAh。

相機功能部分，Galaxy S20與Galaxy S20+均配置感光元件為Sony IMX 374、1000萬畫素規格視訊鏡頭，Galaxy S20 Ultra則採用4000萬畫素規格，支援最高4K 60fps規格錄影功能。

而Galaxy S20分別配置1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素的3倍變焦鏡頭，支援8K 24fps錄影功能。Galaxy S20+相機功能則與Galaxy S20相同，但額外增加一組ToF鏡頭模組。

Galaxy S20 Ultra則會配置1億800萬畫素廣角鏡頭，另外配置4800萬畫素潛望式鏡頭模組設計，支援10倍光學變焦、30倍混合變焦，以及高達100倍的數位變焦效果，超廣角鏡頭則同樣對應1200萬畫素規格，另外也配置ToF鏡頭與支援8K 24fps錄影功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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