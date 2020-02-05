以Redmi K30為基礎、120Hz畫面更新率 POCO X2於印度市場亮相

小米日前確認將使POCO品牌獨立運作，並且確認新機名稱就是POCO X2之後，昨日 (2/4)正式在印度地區揭曉此款新機，確定是以先前推出的Redmi K30為基礎，並且換上支援120Hz畫面更新率的螢幕規格。

分享 facebook

依照POCO揭曉內容，確定POCO X2就是以去年12月推出的Redmi K30為基礎，外觀也採用相同設計，內建處理器也同樣採用Qualcomm Snapdragon 730G，並且搭載解析度為Full HD+、20:9顯示比例設計的6.67吋螢幕，但換上120Hz畫面更新率設計。

而其他規格如最高對應8GB記憶體及256GB儲存容量，另外也搭載4500mAh電池容量，並且支援27W快充，而主相機鏡頭部分則分別搭載採用Sony IMX686感光元件設計的6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則採2000萬畫素+200萬畫素景深鏡頭的規格配置。

針對運算效能表現部分，小米也在POCO X2導入液態冷卻系統，作業系統則採用針對POCO品牌打造的MIUI 11版本，而手機本身則保留傳統3.5mm耳機孔，指紋辨識器則與電源按鍵整合。

不過，POCO X2並未像Redmi K30額外推出Pro版本，僅以單款手機不同記憶體等規格形式銷售。

建議售價方面，POCO X2 6GB記憶體與64GB儲存容量版本將以15999盧布 (約新台幣7000元)銷售，最高8GB記憶體與256GB儲存容量版本建議售價則是19999盧布 (約新台幣8500元)，預計會在2月11日率先於印度市場開放銷售，但不確定是否會在台灣等海外市場銷售。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》