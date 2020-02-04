聯發科揭曉中階處理器Helio G80 預計降低遊戲手機均價

今年1月中宣布推出Helio G70系列處理器之後，聯發科稍早再度宣布推出Helio G80處理器，定位將介於Helio G90與Helio G70之間。

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依照聯發科公布規格，Helio G80是以台積電12nm FinFET製程製作，其中採用「2+6」核心組合，分別以2組Arm Cortex A75 (運作時脈為2.0GHz)，以及6組Cortex A55 (運作時脈為1.8GHz)組成，而GPU則搭配Mali-G52 MC2，運作時脈為950MHz。

而對比競爭對手Qualcomm旗下產品，則是以Snapdragon 710為目標，同樣針對遊戲需求整合HyperEngine，以及可自動依照網路連接速度切換使用Wi-Fi或LTE連網資源。至於在相機拍攝部分，則同樣支援聲控喚醒、多鏡頭配置、硬體等級電子防震等功能。

不過，相比Helio G90，此次推出的Helio G80並未搭載對應人工智慧運算的APU元件設計。

聯發科表示，首波搭載Helio G80處理器，以及先前宣布推出的Helio G70處理器應用手機，預計會在印度市場率先推出，其中包含即將對外公布的realme C3，預期將會降低市場上銷售的遊戲手機均價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》