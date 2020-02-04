親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

聯發科揭曉中階處理器Helio G80 預計降低遊戲手機均價

2020-02-04 00:07楊又肇

今年1月中宣布推出Helio G70系列處理器之後，聯發科稍早再度宣布推出Helio G80處理器，定位將介於Helio G90與Helio G70之間。

分享

依照聯發科公布規格，Helio G80是以台積電12nm FinFET製程製作，其中採用「2+6」核心組合，分別以2組Arm Cortex A75 (運作時脈為2.0GHz)，以及6組Cortex A55 (運作時脈為1.8GHz)組成，而GPU則搭配Mali-G52 MC2，運作時脈為950MHz。

而對比競爭對手Qualcomm旗下產品，則是以Snapdragon 710為目標，同樣針對遊戲需求整合HyperEngine，以及可自動依照網路連接速度切換使用Wi-Fi或LTE連網資源。至於在相機拍攝部分，則同樣支援聲控喚醒、多鏡頭配置、硬體等級電子防震等功能。

不過，相比Helio G90，此次推出的Helio G80並未搭載對應人工智慧運算的APU元件設計。

聯發科表示，首波搭載Helio G80處理器，以及先前宣布推出的Helio G70處理器應用手機，預計會在印度市場率先推出，其中包含即將對外公布的realme C3，預期將會降低市場上銷售的遊戲手機均價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

G7台積電印度聯發科

延伸閱讀

台股通過初步壓力測試 謝金河：這些公司可逢低...

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

祥碩 本季營運不淡

買盤湧入 祥碩勁揚

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

蘋果暫時關閉大陸直營店 衝擊100萬支iPhone銷售

2020-02-02 16:43

受武漢肺炎疫情影響 可能衝擊上半年新款手機發表活動與供貨

2020-02-04 00:20

三星第二款螢幕可凹折手機 Galaxy Z Flip實機影片曝光

2020-02-04 00:18

黑鯊手機執行長暗示 今年新機將以線上發表形式揭曉

2020-02-04 00:19

因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

2020-02-04 00:10

武漢肺炎大爆發 全球智慧手機出貨恐比預期減少2%

2020-02-02 16:02

三星開放Galaxy S20系列新機消息通知註冊 傳最快可在3月6日前交機

2020-02-01 08:44

微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目

2020-02-01 08:43

Galaxy S20系列硬體傳聞規格整理 預計今年3月12日上市

2020-01-31 09:32

Galaxy Z Flip黑、紫色官方宣傳圖像曝光了 螢幕攤開以22:9比例呈現

2020-01-31 09:07

三星Galaxy A71手機 2月中起在台上市

2020-01-30 16:41

Motorola推出Razr翻蓋折疊手機保養指南 說明螢幕隆起是正常狀態

2020-01-30 08:42

LG預期大幅調整手機產品策略 上半年維持推出兩款旗艦機種

2020-01-30 08:00

三星折疊手機傳再進化 折一次不夠你可以折兩次

2020-01-29 17:26

分析師預期「iPhone SE 2」將使蘋果上半年手機出貨量成長

2020-01-29 08:12

超越美國！印度成為全球第二大智慧型手機市場

2020-01-29 08:09

Motorola呼籲小心使用螢幕可凹折手機RAZR 未來可加入手寫筆

2020-01-29 08:05

POCO新機名稱就是POCO X2！預計2月4日登場、搭載更高畫面更新率

2020-01-29 08:02

POCO宣布品牌獨立之後 確定將在2月揭曉新機

2020-01-28 07:46

曝光宣傳圖像顯示Galaxy Buds+將成為Galaxy S20系列購機贈品

2020-01-28 07:46

彭博：武漢肺炎蔓延湖北 恐影響iPhone供應鏈

2020-01-27 19:42

消息指稱三星計畫在今年第二季 推出「Galaxy Fold 2」

2020-01-27 09:11

樂天Mobile推出全球最輕智慧手機Rakuten Mini，僅79公克重

2020-01-27 08:58

涉及150億美元 消息指稱博通再與蘋果簽署使用無線晶片模組協議

2020-01-26 11:09

圖像露餡！Galaxy S20 Ultra將搭載100倍變焦SPACE ZOOM拍攝效果

2020-01-26 11:09

蘋果傳前3季每季推新品 9月看5G版iPhone亮相

2020-01-25 09:44

Galaxy Z Flip價格可能仍不算「親民」 可利用半凹折形式進行自拍

2020-01-24 09:04

為了消耗過多訂購的A13處理器 蘋果再傳於3月推出4.7吋iPhone新機

2020-01-23 09:11

Galaxy S20系列5G連網版本售價曝光 最低900歐元起跳

2020-01-23 09:05

三鏡頭變半月形？OPPO Find X2渲染圖及傳聞一次看

2020-01-22 22:08

小米10系列實機諜照流出！傳下月發表一億像素鏡頭

2020-01-22 21:51

怪玩意：Google專為Pixel 3a做信封袋 只能打電話跟盲拍

2020-01-22 20:03

不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26

旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

2020-01-22 16:25

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

2020-01-21 19:18

改善導航體驗 華為海外銷售手機將採用TomTom提供地圖

2020-01-21 10:37

三星三款旗艦手機規格亮相 Galaxy S20 Ultra僅5G連網版本

2020-01-20 23:12

誰是5G智慧手機銷售霸主？ 三星與華為爆發激烈爭奪戰

2020-01-20 21:27
看更多

熱門文章

台灣專屬LINE限時特效 輸入這些關鍵字變出元宵節天燈

2020-02-03 15:12

LINE元宵特效台灣限定 iOS用戶專屬

2020-02-03 13:45

蘋果傳上半年推7款新品 無線充電板受矚

2020-02-03 12:21

印第安納大學全新超級電腦 確定採用NVIDIA「Ampère」GPU

2020-02-04 00:16

微軟新版Windows 10更新 將讓使用者自行移除記事本、小畫家及WordPad

2020-02-04 00:06

因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

2020-02-04 00:10

慶元宵看燈會 LINE猜燈謎最高拿88點

2020-02-03 17:00

Prime會員服務、AWS業務加值 亞馬遜營收成長21％

2020-02-04 00:21

SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

2020-02-04 00:12

受武漢肺炎疫情影響 可能衝擊上半年新款手機發表活動與供貨

2020-02-04 00:20

黑鯊手機執行長暗示 今年新機將以線上發表形式揭曉

2020-02-04 00:19

三星第二款螢幕可凹折手機 Galaxy Z Flip實機影片曝光

2020-02-04 00:18

美國司法部計畫 要求電信業者為機器人電話詐騙問題負責

2020-02-04 00:07

聯發科揭曉中階處理器Helio G80 預計降低遊戲手機均價

2020-02-04 00:07

美國娛樂軟體協會計畫讓E3電玩展轉型 有機會開放一般民眾參與

2020-02-04 00:15

三星南韓官網透露智慧喇叭Galaxy Home Min i將於2月12日上市

2020-02-04 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top