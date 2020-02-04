因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

更新：小米京東自營旗艦店稍早透露小米10預計發表時間將會是2月13日下午2點，而開放中國地區銷售時間則是2月14日上午9點。

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除了黑鯊手機透露將以線上發表形式取代過往吸引眾人參與的大型發表會，小米中國區副總裁王曉雁稍早也在微博互動中透露將以線上形式公布新機。

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由於受到新型冠狀病毒疫情影響，中國境內品牌顯然都計畫以線上發表形式公布上半年預計推出新機，避免吸引眾人參與的大型發表會活動擴大感染情況。而在黑鯊手機透露可能會以線上發表會形式公布新機，小米似乎也透露接下來預計推出的小米10可能會以線上發表形式揭曉，避免病毒疫情影響新機發表時程。

不過，小米10具體發表時間目前尚未確認，但有可能選在MWC 2020正式開展前對外公布中國境內銷售版本規格，預期會在MWC 2020期間公布國際版規格。

如先前公布消息，小米10將會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且藉由Snapdragon X55連網晶片對應5G網路服務，同時也預期會推出小米10與小米10 Pro兩種款式，其中將會搭載1億800萬畫素相機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》