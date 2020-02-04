親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

2020-02-04 00:10楊又肇

更新：小米京東自營旗艦店稍早透露小米10預計發表時間將會是2月13日下午2點，而開放中國地區銷售時間則是2月14日上午9點。

分享

除了黑鯊手機透露將以線上發表形式取代過往吸引眾人參與的大型發表會，小米中國區副總裁王曉雁稍早也在微博互動中透露將以線上形式公布新機。

分享

由於受到新型冠狀病毒疫情影響，中國境內品牌顯然都計畫以線上發表形式公布上半年預計推出新機，避免吸引眾人參與的大型發表會活動擴大感染情況。而在黑鯊手機透露可能會以線上發表會形式公布新機，小米似乎也透露接下來預計推出的小米10可能會以線上發表形式揭曉，避免病毒疫情影響新機發表時程。

不過，小米10具體發表時間目前尚未確認，但有可能選在MWC 2020正式開展前對外公布中國境內銷售版本規格，預期會在MWC 2020期間公布國際版規格。

如先前公布消息，小米10將會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且藉由Snapdragon X55連網晶片對應5G網路服務，同時也預期會推出小米10與小米10 Pro兩種款式，其中將會搭載1億800萬畫素相機。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情品牌小米武漢肺炎

延伸閱讀

世衛秘書長籲勿限制旅行 卻說家人求他別去北京

武漢肺炎衝擊 勤業眾信：46%陸企擬下修業績...

Google開放防疫照護假 薪水照給

iPhone銷售恐遞延 不利蘋概

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

蘋果暫時關閉大陸直營店 衝擊100萬支iPhone銷售

2020-02-02 16:43

受武漢肺炎疫情影響 可能衝擊上半年新款手機發表活動與供貨

2020-02-04 00:20

三星第二款螢幕可凹折手機 Galaxy Z Flip實機影片曝光

2020-02-04 00:18

黑鯊手機執行長暗示 今年新機將以線上發表形式揭曉

2020-02-04 00:19

聯發科揭曉中階處理器Helio G80 預計降低遊戲手機均價

2020-02-04 00:07

武漢肺炎大爆發 全球智慧手機出貨恐比預期減少2%

2020-02-02 16:02

三星開放Galaxy S20系列新機消息通知註冊 傳最快可在3月6日前交機

2020-02-01 08:44

微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目

2020-02-01 08:43

熱門文章

台灣專屬LINE限時特效 輸入這些關鍵字變出元宵節天燈

2020-02-03 15:12

LINE元宵特效台灣限定 iOS用戶專屬

2020-02-03 13:45

蘋果傳上半年推7款新品 無線充電板受矚

2020-02-03 12:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top