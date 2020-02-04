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幾經波折 武漢台商包機終於回來了

受武漢肺炎疫情影響 可能衝擊上半年新款手機發表活動與供貨

2020-02-04 00:20楊又肇

隨著新型冠狀病毒 (2019-nCoV)疫情擴大，不少手機品牌今年預計發表新機可能因此受影響，除了黑鯊手機透露可能取消傳統實體大型發表會活動，改以線上發表形式公布新機，蘋果稍早也已經確定暫時關閉中國境內直營店Apple Store，三星也傳出預計發表的旗艦手機Galaxy S20系列對應配件可能會延後供貨。

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在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，不少位於中國境內的科技業者調整其辦公模式，甚至有跨國營運企業更要求員工暫時避免前往中國，或是從中國前往其他辦公駐點，連帶地也影響不少科技新品製作生產與實際供貨時間。

而過去在每年上半年間例行公布的各品牌新款手機，顯然也會受到此次疫情影響發表時間，甚至也可能衝擊實際供貨上市時間，導致整體銷售表現連帶受到影響。

例如稍早確定暫時關閉中國境內直營店Apple Store的蘋果，有可能因此在中國境內產生超過100萬台iPhone銷售表現，其他也可能造成其他配件類產品銷售下滑。不過，市場看法認為對於蘋果整體營收表現暫時還不會造成太大影響，其中因素包含部分銷量可能會移轉到下一季計算，同時實際影響比例有限。

但是對於小米、vivo、OPPO在內中國境內品牌，則有可能因為疫情擴大關係造成新機發表，以及供貨上市影響，而三星預計揭曉的旗艦手機Galaxy S20系列所對應配件部分，也可能受到疫情影響延後供貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情品牌Apple Store武漢肺炎黑鯊手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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