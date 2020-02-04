黑鯊手機執行長暗示 今年新機將以線上發表形式揭曉

今年初接手黑鯊手機 (Black Shark)執行長的羅語周，稍早在個人微博表示，考量近期爆發的新型冠狀病毒 (2019-nCoV)疫情，可能改以線上發表形式揭曉今年預計更新的手機產品。

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由於近期新型冠狀病毒疫情影響，過往聚集眾多人數的大型發表活動顯然在短時間內不會在中國境內舉辦，因此黑鯊手機執行長羅語周稍早透露今年有可能以線上發表會形式取代傳統實體發表活動，而預期接下來有不少中國品牌也可能以此形式公布新機。

甚至也有不少看法認為此次疫情更可能影響新機發表及實際供貨時程，更可能進一步影響實際銷售表現。

而先前已經有消息指出黑鯊手機預計推出型號為KLE-A0及MBU-A0兩款新機，其中預期搭載2K解析度、120Hz畫面更新率螢幕規格，藉此迎合更快顯示反應與觸控操作表現。至於硬體規格部分，則預期會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且搭配Snapdragon X55 5G連網晶片，另外則同樣支援新版JOYUI，其中除了整合MIUI 11版本功能，同樣也支援遊戲體驗強化功能。

至於新機發表時間，黑鯊手機有可能比照三星、小米、vivo、OPPO在內品牌選在2月間公布，但具體時間尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》