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幾經波折 武漢台商包機終於回來了

三星第二款螢幕可凹折手機 Galaxy Z Flip實機影片曝光

2020-02-04 00:18楊又肇

先前有疑似宣傳圖像曝光後，Twitter上更出現疑似Galaxy Z Flip實機影片內容，其中不僅確認三星將會在此款新機提供紫色配色選項，同時也將以垂直凹折形式提供使用。

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依照@BenGeskin於個人Twitter上釋出影片內容，顯示Galaxy Z Flip實際外觀與凹折方式，其中顯示螢幕確實採用中央開孔設計，同時機身背面也會在左上角搭載雙鏡頭相機，而機身也確定提供紫色配色選項。

就先前消息指稱，Galaxy Z Flip將會搭載6.7吋、解析度為2636 x 1080的可凹折螢幕，同時螢幕上方將會採用中央開孔的1000萬畫素視訊鏡頭，而邊框設計則比Galaxy Fold約寬一些，同時先前也有消息指稱三星將會以更堅固，同時厚度更薄的玻璃作為螢幕表層防護，避免像Galaxy Fold容易產生刮痕。

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螢幕攤開之後，將會以22:9顯示比例呈現，同時機身將會提供黑、紫兩款設計。另外，在機身外側則會搭載一組1吋螢幕，主要用途作為觀看時間、即時資訊等內容，讓使用者在手機呈現凹折狀態也能快速確認所需資訊。

硬體部分，Galaxy Z Flip則如先前說法將採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並非跟進採用新款Galaxy S865，另外則是搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，外側鏡頭分別會採用f/1.8光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.2光圈設計的1000萬畫素超廣角鏡頭，似乎並未搭載長焦鏡頭，電池容量則是3300mAh，並未提供5G連網功能。

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而上市細節部分，Galaxy Z Flip預期會以1500歐元於2月14日正式推出，同時預期也會與Galaxy S20系列一同對外發表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GALAXY可凹折手機三星

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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