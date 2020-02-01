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三星開放Galaxy S20系列新機消息通知註冊 傳最快可在3月6日前交機

2020-02-01 08:44楊又肇

隨著今年度旗艦手機Galaxy S20系列即將揭曉，三星稍早也已經透過官網開放註冊，藉此能更快獲取新機預計開放預購時間等消息。此外，目前三星也已經開始在美國紐約、西班牙馬德里、法國巴黎等地區放上巨型廣告，藉此預告新機即將來臨消息。

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相關消息指稱，Galaxy S20系列新機預計會在2月11日於美國舊金山，連同第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip一同亮相，而實際上市時間則有可能選在3月13日。而售價部分，Galaxy S20預期會是在1000美元以內，Galaxy S20+則可能介於1100美元以內，至於Galaxy S20 Ultra售價則會在1300美元以內。

配件部分則預期包含三星原廠保護殼，以及換上USB-C連結介面、同樣是AKG認證的有線耳機，另外則預計推出新款Galaxy Earbuds+，並且在特定市場變成購機贈品。

而在相關內容，更透露三星計畫讓事先完成預訂用戶可在3月6日提前取得新機，但實際上市時間應該還是會安排在3月13日，亦即讓預先完成預訂用戶可提前一週領機。

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就先前說法，Galaxy S20系列將會區分採用Qualcomm Snapdragon 865，以及三星Exynos 990兩種處理器規格，其中僅Galaxy S20與Galaxy S20+額外提供4G連網版本，Galaxy S20 Ultra僅有5G版本。

記憶體則均配置12GB，但Galaxy S20 Ultra將額外提供16GB規格，儲存容量則均提供128GB，其中Galaxy S20與Galaxy S20+則額外提供256GB規格，Galaxy S20 Ultra則額外提供512GB容量，三款新機都支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。

相機功能部分，Galaxy S20與Galaxy S20+均配置感光元件為Sony IMX 374、1000萬畫素規格視訊鏡頭，Galaxy S20 Ultra則採用4000萬畫素規格，支援最高4K 60fps規格錄影功能。

而Galaxy S20分別配置1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素的3倍變焦鏡頭，支援8K 24fps錄影功能。Galaxy S20+相機功能則與Galaxy S20相同，但額外增加一組ToF鏡頭模組。

Galaxy S20 Ultra則會配置1億800萬畫素廣角鏡頭，另外配置4800萬畫素潛望式鏡頭模組設計，支援10倍光學變焦、30倍混合變焦，以及高達100倍的數位變焦效果，超廣角鏡頭則同樣對應1200萬畫素規格，另外也配置ToF鏡頭與支援8K 24fps錄影功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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