微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目

過去曾以Windows Phone為重點參與MWC 2014的微軟，接下來確定將會參加今年度的MWC 2020，預期將會對外展示去年宣布推出的雙螢幕手機Surface Duo。

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除了Surface Duo，預期微軟也會針對混合實境、Hololens 2，以及本身Azure雲端平台服務作為此次展示重點，同時也預期因應5G網路服務展示相關應用場景。

依照產品定位來看，Surface Duo在Surfae系列產品中補齊手機產品缺口，使得Surface系列產品涵蓋桌機、筆電、2 in 1變形平板，以及行動力更高的手機使用需求。

而推出搭載雙螢幕設計的Surface Neo，更是微軟在7年前推出第一款Surface產品，並且開始推動2 in 1裝置使用趨勢之後，期望再次推動雙螢幕，甚至多螢幕的使用體驗。因此在揭曉Surface Neo之餘，微軟也宣布推出針對雙螢幕使用需求打造的Windows 10 X作業系統。

微軟產品長Panos Panay稍早針對Surface Duo的設計說明，過去藉由Surface推動2 in 1裝置使用體驗時，面臨不少市場質疑，但後續證實2 in 1裝置確實改變傳統筆電使用模式，同時也帶動更多便利體驗，進而讓原本趨於沉寂的PC市場注入全新活水。

在使用者日常中，開始出現多螢幕使用需求之後，預期雙螢幕使用模式將會逐漸成為主流，甚至可搭配手機形成多螢幕使用模式，因此微軟預期藉由Surface Neo帶動更多雙螢幕設計使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》