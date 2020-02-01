微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目
過去曾以Windows Phone為重點參與MWC 2014的微軟，接下來確定將會參加今年度的MWC 2020，預期將會對外展示去年宣布推出的雙螢幕手機Surface Duo。
除了Surface Duo，預期微軟也會針對混合實境、Hololens 2，以及本身Azure雲端平台服務作為此次展示重點，同時也預期因應5G網路服務展示相關應用場景。
依照產品定位來看，Surface Duo在Surfae系列產品中補齊手機產品缺口，使得Surface系列產品涵蓋桌機、筆電、2 in 1變形平板，以及行動力更高的手機使用需求。
而推出搭載雙螢幕設計的Surface Neo，更是微軟在7年前推出第一款Surface產品，並且開始推動2 in 1裝置使用趨勢之後，期望再次推動雙螢幕，甚至多螢幕的使用體驗。因此在揭曉Surface Neo之餘，微軟也宣布推出針對雙螢幕使用需求打造的Windows 10 X作業系統。
微軟產品長Panos Panay稍早針對Surface Duo的設計說明，過去藉由Surface推動2 in 1裝置使用體驗時，面臨不少市場質疑，但後續證實2 in 1裝置確實改變傳統筆電使用模式，同時也帶動更多便利體驗，進而讓原本趨於沉寂的PC市場注入全新活水。
在使用者日常中，開始出現多螢幕使用需求之後，預期雙螢幕使用模式將會逐漸成為主流，甚至可搭配手機形成多螢幕使用模式，因此微軟預期藉由Surface Neo帶動更多雙螢幕設計使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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