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Galaxy Z Flip黑、紫色官方宣傳圖像曝光了 螢幕攤開以22:9比例呈現

2020-01-31 09:07楊又肇

先前已經取得多組疑似Galaxy S20系列新機官方宣傳圖像的德國網站WinFuture，稍早再次釋出疑似是三星預計使用的Galaxy Z Flip官方宣傳圖像內容，更透露此款新機具體硬體細節。

(圖／擷自WinFuture網站)
(圖／擷自WinFuture網站)
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依照WinFuture網站說明，Galaxy Z Flip將會搭載6.7吋、解析度為2636 x 1080的可凹折螢幕，同時螢幕上方將會採用中央開孔的1000萬畫素視訊鏡頭，而邊框設計則比Galaxy Fold約寬一些，同時先前也有消息指稱三星將會以更堅固，同時厚度更薄的玻璃作為螢幕表層防護，避免像Galaxy Fold容易產生刮痕。

螢幕攤開之後，將會以22:9顯示比例呈現，同時機身將會提供黑、紫兩款設計。另外，在機身外側則會搭載一組1吋螢幕，主要用途作為觀看時間、即時資訊等內容，讓使用者在手機呈現凹折狀態也能快速確認所需資訊。

至於硬體部分，Galaxy Z Flip則如先前說法將採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並非跟進採用新款Galaxy S865，另外則是搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，外側鏡頭分別會採用f/1.8光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.2光圈設計的1200萬畫素超廣角鏡頭，似乎並未搭載長焦鏡頭。

而上市細節部分，Galaxy Z Flip預期會以1500歐元於2月14日正式推出，同時預期也會與Galaxy S20系列一同對外發表。

(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國三星GALAXY

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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