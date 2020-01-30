LG預期大幅調整手機產品策略 上半年維持推出兩款旗艦機種

日前LG執行長權邦錫 (Kwon Bong-seok)接受訪談時，透露最快在2021年內使行動通訊業務恢復獲利。而為了達成此目標，LG預期在今年的手機產品策略將會有明顯變動。

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相關消息指稱，LG今年將會針對手機產品策略進行大規模調整，其中包含與競爭對手三星推出產品作更具體抗衡，預期讓接下來即將推出的旗艦手機V60 ThinQ推行時間，直接對標三星即將推出旗艦手機Galaxy S20系列預計推行時間。

過去LG多半選在上半年度推出G系列旗艦新機，下半年才會推出V系列旗艦機種，而今年預計推出新機可能會比照去年策略，同時推出G系列與V系列新機，並且可能會以新款G9 ThinQ作為4G網路服務過渡至5G網路服務機種，而新款V60 ThinQ則會全面對應5G連網服務。

同時，LG接下來有可能會在2021年全面推行5G連網機種，並且會以V系列作為未來主打產品，預期也會繼續延伸目前V系列機種搭配雙螢幕配件提供不同使用體驗，藉此吸引更多人支持使用。

目前消息指稱，LG預計推出的V60 ThinQ將會搭載6.8吋水滴瀏海造型螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及8GB記憶體與128GB儲存容量，另外也會配置4000mAh電池容量，預期同樣也會提供雙螢幕配件，讓使用者能透過左右相同尺寸設計螢幕發揮多工操作效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》