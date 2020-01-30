Motorola推出Razr翻蓋折疊手機保養指南 說明螢幕隆起是正常狀態

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Motorola 在 2019 年 11 月中旬推出全新折疊手機「Motorola Razr」，雖然它也是折疊手機，但機身設計與 Samsung Galaxy Fold 書本式對折設計完全不同，而是採用經典的翻蓋設計。

不過，有了 Samsung Galaxy Fold 螢幕問題整批召回的前車之鑑，Motorola 格外小心，甚至在上市前夕推出一支影片「Caring for Razr」，要教全部使用者該如何照顧保養這支全新手機。

Motorola 影片中建議使用者盡量保持螢幕乾燥，而且由於螢幕上有專用鍍膜塗層，所以使用者只需要保持螢幕乾燥。

除此之外，Motorola 表示在新上線「Caring for Razr」影片之中，廠商訴用戶需盡量保持乾燥。而且搭配已經使用了專門的塗層，所以也不用額外的保護貼。另外 在使用過程中，你也應該讓手機遠離尖銳的物體以防出現劃傷。

另外，Motorola 強調由於這款能折疊螢幕的手機，因此手機出現「隆起屬於正常情況」。也就是說無論開發過程中Motorola 已經盡可能在技術上努力去 除蠅木折痕的影響，但他們依舊不敢把話說得太滿。折疊面板這樣的新生事物，還是需要時間和大家的耐心才能真正成熟起來啊。

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