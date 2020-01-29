超越美國！印度成為全球第二大智慧型手機市場

依照Counterpoint Research市調數據顯示，目前印度智慧型手機市場規模已經超越美國市場，僅次於中國市場。

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就相關數據顯示，印度智慧型手機市場在去年第四季與全年均呈現7%成長，其中最大因素在於中國手機品牌持續投資，其中小米依然維持成為印度最大手機出貨量品牌，其次則是三星與vivo，其餘品牌則包含新起品牌realme，以及進駐印度市場已有一段時間的OPPO。

而vivo更在去年第四季出貨量壓過三星，成長幅度高達132%，同時OPPO在相同時間的出貨量年成長幅度也達96%。至於以全年出貨量表現來看的話，vivo年成長幅度達76%，而realme年成長幅度則高達255%，OPPO則有28%年成長幅度，但小米年成長幅度僅有5%。

至於三星的出貨量則在去年第四季未有成長，甚至在全年出貨量表現呈現下滑5%情況，顯然三星在印度市場競爭優勢已經逐漸被中國品牌超越。

除此之外，Counterpoint Research市調數據也顯示，蘋果去年藉由iPhone XR也在印度市場成功取得不少市佔，另外下半年推出的iPhone 11也同樣吸引許多印度市場消費者青睞，因此成為印度智慧型手機市場成長最快品牌之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》