POCO新機名稱就是POCO X2！預計2月4日登場、搭載更高畫面更新率

先前確認將會在2月揭曉新機的POCO,稍早證實新機名稱就是POCO X2,並且確認將會在2月4日於印度市場正式公布,其中更預計搭載更高畫面更新率。

在OPPO、OnePlus在內品牌手機均開始加入更高畫面更新率設計,藉此對應更穩定的畫面顯示效果,以及更快觸控反應表現,顯然POCO也準備讓旗下即將發表新機對應相同設計,只是還無法確認新機螢幕畫面更新率是否會搭載90Hz,甚至可達120Hz規格。

至於新機名稱則是POCO X2,預期成為先前推出的POCOPHONE F1後繼機種,但是否將會跟進加入支援5G連網功能,暫時還無法確認。

POCO品牌過去訴求以低價形式提供高性能手機,希望能扭轉高階旗艦手機產品價格往往偏高,但整體技術創新比例不足的現象,因此POCO品牌過去曾推出的POCOPHONE F1,基本上便朝向提供更高效能表現,同時滿足實用與平價設定等需求。

由於POCOPHONE F1的成功,使得小米後續也在中國境內推動紅米品牌拆分獨立,並且持續鎖定高性價比市場發展模式,同時一改過往僅採用入門或中階硬體規格設計,更加入採用高階處理器等規格設計,但依然講求更高性價比表現。

