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POCO新機名稱就是POCO X2！預計2月4日登場、搭載更高畫面更新率

2020-01-29 08:02楊又肇

先前確認將會在2月揭曉新機的POCO，稍早證實新機名稱就是POCO X2，並且確認將會在2月4日於印度市場正式公布，其中更預計搭載更高畫面更新率。

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OPPOOnePlus在內品牌手機均開始加入更高畫面更新率設計，藉此對應更穩定的畫面顯示效果，以及更快觸控反應表現，顯然POCO也準備讓旗下即將發表新機對應相同設計，只是還無法確認新機螢幕畫面更新率是否會搭載90Hz，甚至可達120Hz規格。

至於新機名稱則是POCO X2，預期成為先前推出的POCOPHONE F1後繼機種，但是否將會跟進加入支援5G連網功能，暫時還無法確認。

POCO品牌過去訴求以低價形式提供高性能手機，希望能扭轉高階旗艦手機產品價格往往偏高，但整體技術創新比例不足的現象，因此POCO品牌過去曾推出的POCOPHONE F1，基本上便朝向提供更高效能表現，同時滿足實用與平價設定等需求。

由於POCOPHONE F1的成功，使得小米後續也在中國境內推動紅米品牌拆分獨立，並且持續鎖定高性價比市場發展模式，同時一改過往僅採用入門或中階硬體規格設計，更加入採用高階處理器等規格設計，但依然講求更高性價比表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌印度OPPOOnePlus

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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