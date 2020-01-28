曝光宣傳圖像顯示Galaxy Buds+將成為Galaxy S20系列購機贈品

依照@evleaks釋出圖像，顯示三星計畫將新款真無線耳機Galaxy Buds+作為Galaxy S20系列手機的購機贈品。

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)[ 分享 facebook

先前已經有不少消息透露的新款Galaxy Buds+，預期將會隨著新款Galaxy S20系列手機一同推出，並且將會改善連接穩定性與音質表現。而從此次曝光圖像顯示，三星預期會將新款Galaxy Buds+作為Galaxy S20系列初期購機贈品，但似乎僅限Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra才會有此購機優惠。

而@evleaks同樣也釋出疑似Galaxy S20系列手機宣傳圖像內容，其中也顯示Galaxy S20 Ultra將會配置名為「SPACE ZOOM」的100倍拍攝功能。

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三星預計會在美國西岸時間2月11日於舊金山揭曉新機，預期也會同步揭曉第二款螢幕可凹折手機。

其中，三星預計推出的三款Galaxy S20新機的處理器均區分三星Exynos 990，或是Qualcomm Snapdragon 865，兩款處理器均採用獨立配置的5G連網晶片，螢幕則均支援最高120Hz畫面更新率，但Galaxy S20 Ultra尺寸將增加至6.9吋，Galaxy S20+則為6.7吋，而Galaxy S20尺寸則是6.2吋，三款新機均支援IP68等級防水防塵。

至於相機規格部分，僅Galaxy S20 Ultra搭載1億800萬畫素主相機，其餘則配置6400萬畫素主相機，同時也僅有Galaxy S20 Ultra搭載4000萬畫素視訊鏡頭，其餘兩款手機則維持採用1000萬畫素視訊鏡頭。

電池方面，Galaxy S20 Ultra採用5000mAh電池電量，Galaxy S20+則採用4500mAh電量設計，而Galaxy S20則採用4000mAh電池電量。至於儲存容量則是均配置128GB規格起跳，僅Galaxy S20 Ultra額外提供512GB儲存容量版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》