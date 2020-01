POCO宣布品牌獨立之後 確定將在2月揭曉新機

日前已經確認將以小米旗下獨立子品牌形式運作的POCO,稍早確認將會在2月揭曉新機。

而POCO並未具體透露新機細節,但從日前印度標準局 (Bureau of Indian Standards)認證內容來看,顯示新機名稱將是POCO X2,同時相關規格也與日前已經在中國市場推出的Redmi K30相同,意味有可能成為硬體衍生規格版本。

在先前說法中,由於先前POCO品牌推行的POCOPHONE F1成功,不僅在印度市場成功吸引諸多消費族群,同時也跨出印度進入台灣、西班牙等國際市場銷售,因此小米認為目前已經可以讓POCO品牌拆分獨立,或許有可能將紅米品牌目前在中國境內市場發展模式複製到海外布局,藉此追求更高性價比市場成長。

POCO品牌訴求以低價形式提供高性能手機,希望能扭轉高階旗艦手機產品價格往往偏高,但整體技術創新比例不足的現象,因此POCO品牌過去曾推出的POCOPHONE F1,基本上便朝向提供更高效能表現,同時滿足實用與平價設定等需求。

由於POCOPHONE F1的成功,使得小米後續也在中國境內推動紅米品牌拆分獨立,並且持續鎖定高性價比市場發展模式,同時一改過往僅採用入門或中階硬體規格設計,更加入採用高階處理器等規格設計,但依然講求更高性價比表現。

Don't trust unofficial leaks, here's an official one. 😉

Read about it here: https://t.co/Eql5a9wWH8 #POCOIsHere pic.twitter.com/KhqohYd3ad