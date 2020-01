消息指稱三星計畫在今年第二季 推出「Galaxy Fold 2」

除了計畫推出第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip,三星似乎仍有可能在今年內推出另一款螢幕可凹折手機,並且將以Galaxy Fold 2為稱。

分享 facebook

先前雖然有不少傳聞認為,三星預計隨著Galaxy S20系列旗艦手機公布的新款螢幕可凹折手機,將會以Galaxy Fold 2為稱,但在後續諸多消息則顯示三星預計推行的第二款螢幕可凹折手機,實際名稱將是Galaxy Z Flip。

不過,XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach引述消息表示,三星預計在今年第二季推出另一款螢幕可凹折手機,並且將以Galaxy Fold 2作為產品名稱,藉此接續去年推出的Galaxy Fold產品定位。

Max Weinbach更認為,此款新機將會採用8吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 865處理器,並且支援5G連網功能,另外也預期搭載1億800萬畫素相機,甚至也會配置S Pen手寫應用功能,機身螢幕也會採用更薄玻璃作為表面防護,而非Galaxy Fold採用軟質防護設計。

三星預計在美國西岸時間2月11日於舊金山舉辦Unpacked發表活動,將會公布年度旗艦新機Galaxy S20系列,另外也將公布新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip。

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.



If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.