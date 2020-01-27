消息指稱三星計畫在今年第二季 推出「Galaxy Fold 2」
除了計畫推出第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，三星似乎仍有可能在今年內推出另一款螢幕可凹折手機，並且將以Galaxy Fold 2為稱。
先前雖然有不少傳聞認為，三星預計隨著Galaxy S20系列旗艦手機公布的新款螢幕可凹折手機，將會以Galaxy Fold 2為稱，但在後續諸多消息則顯示三星預計推行的第二款螢幕可凹折手機，實際名稱將是Galaxy Z Flip。
不過，XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach引述消息表示，三星預計在今年第二季推出另一款螢幕可凹折手機，並且將以Galaxy Fold 2作為產品名稱，藉此接續去年推出的Galaxy Fold產品定位。
Max Weinbach更認為，此款新機將會採用8吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G連網功能，另外也預期搭載1億800萬畫素相機，甚至也會配置S Pen手寫應用功能，機身螢幕也會採用更薄玻璃作為表面防護，而非Galaxy Fold採用軟質防護設計。
三星預計在美國西岸時間2月11日於舊金山舉辦Unpacked發表活動，將會公布年度旗艦新機Galaxy S20系列，另外也將公布新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip。
I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020
If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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