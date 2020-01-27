樂天Mobile推出全球最輕智慧手機Rakuten Mini，僅79公克重

樂天集團旗下樂天Mobile於日本市場宣布推出號稱全球最輕，僅有79公克重量，同時尺寸為53.4mm × 106.2mm × 8.6mm的迷你智慧型手機Rakuten Mini。

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實際上，此款手機是中國深圳廠商天瓏移動 (Tinno Mobile)製作，分別採用Qualcomm Snapdragon 439處理器，搭載3GB記憶體與32GB儲存容量，本身並未提供micro SD記憶卡擴充功能，螢幕則採用3.6吋、720P解析度規格，機身也因應日本市場需求增加FeliCa功能，讓使用者能使用數位版Suica卡 (西瓜卡)功能。

而電池容量則是1250mAh，最長可對應160小時待機使用時間，或是5.4小時連續通話時間，本身則是透過USB-C連接充電，但未支援快充。SIM則是採用eSIM規格，同樣對應4G LTE連網通訊，最高可對應150Mbps下載速度。

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至於相機部分，分別搭載500萬畫素、f/2.2光圈視訊鏡頭，以及1600萬畫素f/2.0光圈主相機鏡頭規格，並未提供防手震設計，但可使用臉部識別解鎖功能。

樂天Mobile預計從1月23日起開放日本市場銷售此款手機，並且以單機售價2萬1800日圓價格銷售，分別推出白色、黑色兩款配色，預計後續也會接續推出紅色款式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》