親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

武漢肺炎破2千例：廣東汕頭「封城」 中國海外陸客團全停

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

涉及150億美元 消息指稱博通再與蘋果簽署使用無線晶片模組協議

2020-01-26 11:09聯合新聞網 楊又肇

除了與Qualcomm簽署未來數年晶片供應與專利授權協議，彭博新聞報導指稱蘋果稍早與博通簽署協議，預計在未來3年半內於旗下產品採用博通提供的無線晶片模組。

分享

目前還無法確認蘋果與博通簽署協議細節，但彭博新聞表示此項協議主要延續去年簽署內容，而博通預期可透過此項協議獲得超過150億美元收益，同時預期相關產品將會應用在蘋果今年1月以後推出的iPhone等機種。

在此之前，其實博通就與蘋果維持長期合作，包含iPhone內使用無線射頻天線，或是MacBook等裝置內的Wi-Fi無線網路晶片模組。此外，博通也向蘋果提供觸控面板控制器，以及無線充電模組，意味博通與蘋果之間關係也相當密切。

不過，去年華爾街日報取得消息指稱，博通與瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group)進行合作，預計對外尋求收購其無線射頻業務的潛在買家，可能準備以100億美元價格對外出售，包含蘋果、Qualcomm等公司或許有意對此進行收購，藉此加強本身無線相關技術發展能力。

但若蘋果再次與博通簽署合作協議，或許代表博通現階段暫時將不會對外出售旗下無線射頻業務，但未來仍有可能基於從傳統半導體產業轉型軟體發展，進而將此業務轉售他人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果博通

延伸閱讀

Amazon Music付費用戶人數超過55...

蘋果傳前3季每季推新品 9月看5G版iPho...

棄Lightning改USB-C？蘋果指歐盟...

踏出家門就是敵人！蘋果告了研發A7到A12全...

相關新聞

圖像露餡！Galaxy S20 Ultra將搭載100倍變焦SPACE ZOOM拍攝效果

2020-01-26 11:09

蘋果傳前3季每季推新品 9月看5G版iPhone亮相

2020-01-25 09:44

Galaxy Z Flip價格可能仍不算「親民」 可利用半凹折形式進行自拍

2020-01-24 09:04

為了消耗過多訂購的A13處理器 蘋果再傳於3月推出4.7吋iPhone新機

2020-01-23 09:11

Galaxy S20系列5G連網版本售價曝光 最低900歐元起跳

2020-01-23 09:05

三鏡頭變半月形？OPPO Find X2渲染圖及傳聞一次看

2020-01-22 22:08

小米10系列實機諜照流出！傳下月發表一億像素鏡頭

2020-01-22 21:51

怪玩意：Google專為Pixel 3a做信封袋 只能打電話跟盲拍

2020-01-22 20:03

熱門文章

「破壞式創新之父」享壽67歲 造就近半世紀矽谷、商業基調

2020-01-25 19:17

過年超廢LINE貼圖 長輩問話、送紅包一指搞定

2020-01-25 16:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top