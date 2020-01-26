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圖像露餡！Galaxy S20 Ultra將搭載100倍變焦SPACE ZOOM拍攝效果

2020-01-26 11:09聯合新聞網 楊又肇

先前就有不少消息指稱三星將會在今年更新年度旗艦手機Galaxy S20系列加入「Ultra」款式，同時也預期加入可縮放100倍的拍攝功能，在稍早由WinFuture網站釋出圖像內容，似乎更證實新機將會搭載名為「SPACE ZOOM」望遠拍攝效果。

(圖／擷自WinFuture網站)
(圖／擷自WinFuture網站)
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三星在很早之前就已經被人發現申請註冊「SPACE ZOOM」商標內容，而此次WinFuture網站透露疑似Galaxy S20 Ultra官方宣傳圖像，不僅出現相同標示字樣，同時也標示「100X」字樣，顯示此款新機確實將會支援100倍縮放的望遠拍攝功能。

在此之前，包含華為、OPPO在內手機其實都已經提供超過50倍縮放功能，因此三星「SPACE ZOOM」望遠拍攝效果預期也是基於數位變焦放大，但理論上在相機拍攝體驗應該還是會與Galaxy S20系列其他款式機種有些不同，例如可能加入三星自有10倍混合變焦，以及全新感光元件應用效果。

另外，相關消息已經說明三星將僅在「Ultra」款式提供5G連網款式，因此或許意味「Ultra」款式機種可能僅會在已經推行5G連網服務市場提供，絕大多數市場需求可能還是提供Galaxy S20與Galaxy S20+。

至於顏色部分，Galaxy S20 Ultra將會推出灰色、黑色兩款配色，而Galaxy S20+似乎也是以此兩款配色為準，多款色彩配色選項顯然會以Galaxy S20為主。

不過，具體細節依然要等三星在2月11日於美國舊金山發表會上揭曉為準。

(圖／擷自WinFuture網站)
(圖／擷自WinFuture網站)
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(圖／擷自WinFuture網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星GALAXY

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