蘋果傳前3季每季推新品 9月看5G版iPhone亮相

時序進入2020年，分析師預期蘋果（Apple）今年前3季將每季推出新品，其中以iPhone SE2和5G版iPhone備受矚目，預估推出時程最快分別落在3月及9月。

分析師預期蘋果今年前3季將每季推出新品，其中以iPhone SE2和5G版iPhone最受矚目。圖為示意圖。 本報系資料照片 分享 facebook

展望蘋果今年新品趨勢，分析師預期，今年前3季蘋果將每季推出新品，其中第1季將公布iPhone SE2、和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品，以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季預計將推出5G版iPhone。

在iPhone SE2部分，中國媒體先前指出，蘋果已通知供應鏈在去年12月開始備貨iPhone SE2。天風國際證券分析師郭明錤報告預估，iPhone SE2將在1月量產，3月底上市。國外科技網站MacRumors則引述巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）預期，iPhone SE2新機可望2月量產，預估3月推出。

從出貨表現來看，郭明錤預估iPhone SE2的每月出貨量約200萬支到400萬支之間。分析師先前報告預期，今年iPhone SE2出貨量至少2000萬支，樂觀情況將達3000萬支。

從規格設計和價格來看，市場一般預期，iPhoneSE2將有64GB和128GB兩種儲存容量機種，外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體，推估新款iPhone SE2售價約399美元起（約合新台幣1.22萬元）。

柯蒂斯則預估，iPhone SE2 內建A13處理器及3GB容量的RAM記憶體，採用4.7吋螢幕及觸控Touch ID主鍵設計。

在下半年新款iPhone部分，國外財經網站StreetInsider引述須斯罕那國際集團（Susquehanna）分析師侯賽尼（Mehdi Hosseini）調查供應鏈預估，蘋果今年可能有2波推出5G版iPhone的時程，頻段sub-6GHz的版本可能在今年9月推出，另外採用毫米波（mmWave）頻段的版本，推出時間點可能遞延到今年12月或明年1月。

分析預估，蘋果5G版iPhone的出貨量可能達到6000萬支，其中有5200萬支屬於採用Sub-6GHz頻段的機種，800萬支屬於毫米波頻段的機種。

在設計上，報告預期採用Sub-6GHz頻段的5G版iPhone機種，可能仍採用LCD螢幕設計；而今年整體iPhone採用有機發光二極體（OLED）螢幕的比重，將由去年的34%提高到40%至50%。

市場對於5G版iPhone高度關注，天風國際證券分析師郭明錤報告預期，蘋果今年將公布5款新iPhone，這5款機種包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版，以及搭配有機發光二極體（OLED）的6.7吋版。

報告預期，蘋果今年將推出支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型。

在5G版iPhone帶動下，郭明錤預計今年新款iPhone的出貨量約8000萬支到8500萬支，支援mmWave版本的機型出貨占比約15%到20%。

在名稱方面，柯蒂斯預估，蘋果在秋季可能推出名為iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max的新機種，其中RAM記憶體內建容量將提升到6GB。

此外，新機種iPhone 12 Pro系列將支援背面3D臉部辨識的感測元件，以及支援mmWave的5G頻譜規格。柯蒂斯預期，5G版iPhone可能在9月亮相。

美系外資法人預期，蘋果可能9月推出3款5G版iPhone，估第1年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。