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Galaxy Z Flip價格可能仍不算「親民」 可利用半凹折形式進行自拍

2020-01-24 09:04楊又肇

先前傳出不少消息的三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，除了後續說法指稱實際售價將是1000美元，或是1400歐元之外，更可藉由凹折方式對應更多特殊使用功能。

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依照朝鮮經濟報導指稱，三星預計推出的Galaxy Z Flip在南韓市場售價將是160萬韓元，換算後約為1374美元，雖然相比去年推出的Galaxy Fold價格低，但依然不像市場傳聞會是一款採親民價位機種，甚至可能會比即將對外發表的Galaxy S20設定價格更高。

而依照Galaxy Z Flip的螢幕凹折方式，分別可以對應凹折、攤平，以及半凹折等使用情境，相關消息更表示在半凹折情況下，將可讓使用者將手機平穩放在桌上自拍直播，或是進行視訊通話等應用模式。

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就先前說法，三星此款新機產品代號為「Bloom」，正式產品型號則是SM-F700，同時也會依照不同市場採用不同型號設計，而採用類似直向凹折形式設計，則是以縮減隨身攜帶佔用面積作為設計目標，同時預期會強化可凹折螢幕保護效果，有可能換上DoInsys旗下可凹折薄型玻璃，藉此取代原本用於Galaxy Fold的軟質薄膜設計，而手機折合鉸鍊也預期會重新設計。

至於硬體規格預期僅採用Snapdragon 855處理器，其中可能與螢幕可凹折設計開發難度相對較高有關，由於需要相對更長設計時間，或許導致無法趕上採用Snapdragon 865處理器的時間表，但相對也可能因此讓此款手機實際售價趨於親民。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播自拍三星

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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