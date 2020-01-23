Galaxy S20系列5G連網版本售價曝光 最低900歐元起跳

除了先前已有消息透露Galaxy S20系列新機具體硬體規格，XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach稍早更在Twitter透露疑似新機實際售價。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站) 分享 facebook

其中，Galaxy S20 5G連網版本售價將介於900-1000歐元，Galaxy S20+ 5G連網版本售價將介於1050-1100歐元，而Galaxy S20 Ultra 5G連網版本售價則預計會是1300歐元。另外，Max Weinbach也透露三星預計推出的第二款螢幕可凹折手機，售價將是1400歐元，但實際發表金額仍有可能作調整。

若從5G連網版本通常都會採用較高價格情況來看，預期4G LTE連網版本將會採取更低售價，但可能僅會推出Galaxy S20與Galaxy S20+兩種款式，Galaxy S20 Ultra目前似乎僅計畫推出5G連網版本。

另外，Max Weinbach也透露Galaxy S20系列將會取消去年採用可變光圈鏡頭設計，或許是因為考量可變光圈設計並未帶來更好拍設成效，反而藉由加強演算法等方式提昇拍攝效果更有效率。

三星預計會在美國西岸時間2月11日於舊金山揭曉新機，預期也會同步揭曉第二款螢幕可凹折手機。

其中，三星預計推出的三款Galaxy S20新機的處理器均區分三星Exynos 990，或是Qualcomm Snapdragon 865，兩款處理器均採用獨立配置的5G連網晶片，螢幕則均支援最高120Hz畫面更新率，但Galaxy S20 Ultra尺寸將增加至6.9吋，Galaxy S20+則為6.7吋，而Galaxy S20尺寸則是6.2吋，三款新機均支援IP68等級防水防塵。

至於相機規格部分，僅Galaxy S20 Ultra搭載1億800萬畫素主相機，其餘則配置6400萬畫素主相機，同時也僅有Galaxy S20 Ultra搭載4000萬畫素視訊鏡頭，其餘兩款手機則維持採用1000萬畫素視訊鏡頭。

電池方面，Galaxy S20 Ultra採用5000mAh電池電量，Galaxy S20+則採用4500mAh電量設計，而Galaxy S20則採用4000mAh電池電量。至於儲存容量則是均配置128GB規格起跳，僅Galaxy S20 Ultra額外提供512GB儲存容量版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》