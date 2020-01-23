親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作

武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

Galaxy S20系列5G連網版本售價曝光 最低900歐元起跳

2020-01-23 09:05楊又肇

除了先前已有消息透露Galaxy S20系列新機具體硬體規格，XDA Developers論壇網站作者Max Weinbach稍早更在Twitter透露疑似新機實際售價。

(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
分享

其中，Galaxy S20 5G連網版本售價將介於900-1000歐元，Galaxy S20+ 5G連網版本售價將介於1050-1100歐元，而Galaxy S20 Ultra 5G連網版本售價則預計會是1300歐元。另外，Max Weinbach也透露三星預計推出的第二款螢幕可凹折手機，售價將是1400歐元，但實際發表金額仍有可能作調整。

若從5G連網版本通常都會採用較高價格情況來看，預期4G LTE連網版本將會採取更低售價，但可能僅會推出Galaxy S20與Galaxy S20+兩種款式，Galaxy S20 Ultra目前似乎僅計畫推出5G連網版本。

另外，Max Weinbach也透露Galaxy S20系列將會取消去年採用可變光圈鏡頭設計，或許是因為考量可變光圈設計並未帶來更好拍設成效，反而藉由加強演算法等方式提昇拍攝效果更有效率。

三星預計會在美國西岸時間2月11日於舊金山揭曉新機，預期也會同步揭曉第二款螢幕可凹折手機。

其中，三星預計推出的三款Galaxy S20新機的處理器均區分三星Exynos 990，或是Qualcomm Snapdragon 865，兩款處理器均採用獨立配置的5G連網晶片，螢幕則均支援最高120Hz畫面更新率，但Galaxy S20 Ultra尺寸將增加至6.9吋，Galaxy S20+則為6.7吋，而Galaxy S20尺寸則是6.2吋，三款新機均支援IP68等級防水防塵。

至於相機規格部分，僅Galaxy S20 Ultra搭載1億800萬畫素主相機，其餘則配置6400萬畫素主相機，同時也僅有Galaxy S20 Ultra搭載4000萬畫素視訊鏡頭，其餘兩款手機則維持採用1000萬畫素視訊鏡頭。

電池方面，Galaxy S20 Ultra採用5000mAh電池電量，Galaxy S20+則採用4500mAh電量設計，而Galaxy S20則採用4000mAh電池電量。至於儲存容量則是均配置128GB規格起跳，僅Galaxy S20 Ultra額外提供512GB儲存容量版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山三星GALAXY5G

延伸閱讀

三星行動通訊業務負責人 職位轉由年輕總裁盧泰...

神腦推優惠 祭出iPhone 11 Pro ...

三星三款旗艦手機規格亮相 Galaxy S2...

Galaxy S20+ 5G將會搭載120H...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

三鏡頭變半月形？OPPO Find X2渲染圖及傳聞一次看

2020-01-22 22:08

為了消耗過多訂購的A13處理器 蘋果再傳於3月推出4.7吋iPhone新機

2020-01-23 09:11

小米10系列實機諜照流出！傳下月發表一億像素鏡頭

2020-01-22 21:51

怪玩意：Google專為Pixel 3a做信封袋 只能打電話跟盲拍

2020-01-22 20:03

不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26

旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

2020-01-22 16:25

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

2020-01-21 19:18

改善導航體驗 華為海外銷售手機將採用TomTom提供地圖

2020-01-21 10:37

三星三款旗艦手機規格亮相 Galaxy S20 Ultra僅5G連網版本

2020-01-20 23:12

誰是5G智慧手機銷售霸主？ 三星與華為爆發激烈爭奪戰

2020-01-20 21:27

光電協進會：短期折疊式手機市場應不會有爆量情況發生

2020-01-20 12:23

繼紅米之後 小米宣布將POCO品牌獨立

2020-01-20 00:39

iPhone終於可長截圖了！一個動作擷取完整網頁還能編輯

2020-01-19 18:12

10年安卓鐵粉試玩iPhone 列6大原因絕不跳槽

2020-01-19 16:59

Galaxy S20+ 5G將會搭載120Hz畫面更新率螢幕 支援8K錄影

2020-01-18 08:15

三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip 出現於中國境內認證文件

2020-01-17 09:03

一加透露新機觸控反應速率達240Hz 出廠前就完成準色校正

2020-01-16 10:07

聯發科將打造入門Helio G系列處理器 三叢集架構仍會繼續、跟進GPU軟體升級

2020-01-15 09:16

聯發科揭曉Helio G70、G70T兩款處理器 鎖定入門遊戲手機設計

2020-01-15 09:14

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

2020-01-14 12:02

迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

2020-01-14 09:05

三星針對企業應用需求打造新款強固手機 整合Microsoft Teams服務

2020-01-14 09:01

疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀曝光 同樣去除Bixby專屬按鍵

2020-01-14 08:55

三星Galaxy S20+真機照流出！「六筒」設計四鏡頭

2020-01-13 22:07

Galaxy Note 10 Lite將在台上市！S10 Lite則因產品定位無緣推出

2020-01-13 13:39

三星第二款螢幕可凹折手機 可能僅採用Snapdragon 855處理器

2020-01-13 11:49

無法正常充電的iPhone XS系列與iPhone XR電池護殼 蘋果提供免費更換服務

2020-01-13 11:44

iPhone舊換新方案調整 折抵金額最多差41%

2020-01-13 10:32

影／蘋果新春短片「女兒」上線 全片iPhone 11 Pro拍攝

2020-01-13 09:32

春節漫遊電信五雄推好康 最低一天只要銅板價

2020-01-12 00:59

手機「安卓換iOS」會不適應嗎？過來人中肯曝親身經歷

2020-01-11 20:00

蘋果以夜間拍攝為主題 再次舉辦手機攝影大賽作為行銷

2020-01-11 15:27

三星透露下一款旗艦機以S20命名 展示以拉伸改變使用模式的手機原型

2020-01-11 15:18

動眼看／希望打入更多市場的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite

2020-01-10 15:30

iPhone 11夜間攝影大賽開跑 上傳IG加這些標籤就能參加

2020-01-09 18:25

iPhone去年12月大陸出貨量雙位數成長 新春銷量看好

2020-01-09 17:08

供應商消息 蘋果新SE重拾指紋辨識

2020-01-09 14:32

手機夜間模式拍美照 iPhone攝影大賽也跟進

2020-01-09 09:48
看更多

熱門文章

踏出家門就是敵人！蘋果告了研發A7到A12全部處理器的前工程師

2020-01-22 22:14

可降噪的AirPods Pro全球熱賣 小巧耳機藏五大實用功能

2020-01-22 15:21

三鏡頭變半月形？OPPO Find X2渲染圖及傳聞一次看

2020-01-22 22:08

怪玩意：Google專為Pixel 3a做信封袋 只能打電話跟盲拍

2020-01-22 20:03

不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26

修圖錯了嗎？ Instagram開始隱藏假照片了

2020-01-22 21:32

小米10系列實機諜照流出！傳下月發表一億像素鏡頭

2020-01-22 21:51

為了消耗過多訂購的A13處理器 蘋果再傳於3月推出4.7吋iPhone新機

2020-01-23 09:11

旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

2020-01-22 16:25

因應5G網路過渡時期更新需求 Qualcomm接續推出三款4GLTE處理器

2020-01-22 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top