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三鏡頭變半月形？OPPO Find X2渲染圖及傳聞一次看

2020-01-22 22:08電獺少女

這個排列方式的確是滿新穎的啦，但感覺應該不會用在 Find X2 上吧 (?)

距離上一代 OPPO Find X 旗艦機發表已經過了一年多，第二代 Find X2 終於在前陣子開始有消息，據說非常有機會在今年上半年亮相！而 OPPO 的 Find 系列一向主打性能及創新黑科技，前代 Find X 為大家展示了雙軌潛望結構，那在 Find X2 上我們可以期待什麼呢？除了規格更強大之外感覺 OPPO 似乎打算在手機的設計上做文章

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這幾天有人發現 OPPO 去年提交了一份技術專利文件，主要是背面主鏡頭的排列有了新的設計，從上圖大家應該可以發現三顆主鏡頭和一顆閃光燈是呈現像半月的形狀，上方還隱約透出微微月光的效果，雖然第一眼看到會覺得有點難以適應，但仔細看其實會覺得好像真的滿特別、滿唯美的～不知道獺友們對這樣的設計會買單嗎？(但畢竟這也只是渲染圖，大家可以先參考看看就好)

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除了鏡頭有可能呈半月形排列是一大亮點之外，關於 OPPO Find X2 的部分規格也陸續有傳聞出現了，包括會採用最新高通驍龍 865 處理器、12GB 記憶體、可能會比照 OPPO Reno Ace 支援 65W 快充 (或更高)、6.5 吋的 OLED 曲面螢幕 (3168 x 1440)，將支援 120Hz 更新率，然後因為 OPPO 副總裁沈義人日前有在微博發文表示 Find X2 預計是要大規模量產的，所以並不會用上螢幕下鏡頭技術，至於最終會是採挖孔螢幕亦或是維持升降鏡頭設計可能就要再等待後續更多消息了

(新聞來源:LetsGoDigitalGSMARENA)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO三鏡頭

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