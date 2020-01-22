小米10系列實機諜照流出！傳下月發表一億像素鏡頭

小米 10 要來了！或許會在二月情人節開賣喔

小米上半年旗艦機小米 10 系列遲遲沒有確定發表日期，但網路上已有清晰的實機諜照以及鉅細靡遺的規格啦！並且據傳小米 10 系列會在 2/11 北京發表小米 10 Pro、小米 10 可能有機會出現小米 10 se，並均為 5G 手機

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目前流出的規格，看起來小米 10 Pro 5G 將會具有 3D 曲面螢幕、螢幕下指紋解鎖、120Hz 螢幕更新率，並使用高通驍龍 865 處理器、支援 WiFi 6

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鏡頭規格則會具備一億畫素主鏡頭、2000 萬畫素廣角鏡頭、1200 萬畫素長焦、500 萬景深鏡頭，並有可能會採用 4500 mAh 以上的大電池，還有 65W 快充

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不過根據爆料者提供的照片，還無法確認小米 10 Pro是否會跟小米 10 先前流出的諜照一樣，前鏡頭採挖孔設計、或是如爆料者所說的，將會採用所謂「小米隱視頻技術」，將前鏡頭藏在螢幕下，自拍時前鏡頭上方的螢幕會變透明，這些都要等之後實際發表才會知道了，不過我想小米 10 的發表與發售時間不遠了，畢竟新集團副總裁常程在他自己的微博上舉辦小米 10 抽獎，並表示預計三月開獎！

(新聞來源：爆貓小劉、gizmo china)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》