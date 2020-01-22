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怪玩意：Google專為Pixel 3a做信封袋 只能打電話跟盲拍

2020-01-22 20:03INSIDE

過年剛好到了...有沒有人想用紅包試試看？

Photo Credit: Google
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我們是不知道有多少人曾經試著把自己的手機放在信封袋過，但 Google 顯然蠻希望你這麼做的；他們今天公佈了一個專為 Pixel 3a 設計且「開源」的信封計畫 Envelope，讓你下載這個 App 之後，再用 PDF 印出來，上面有撥號碼的信封裝起來，讓你只能打電話、看時間以及「盲拍」。

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App簡介說得很清楚：這是幫助你大量減少手機使用量的一個計畫，但是觸碰螢幕仍然可以使用，而且這款App也對用電量進行優化，讓你用一天都不會耗盡電池電量（因為根本沒開螢幕嘛）。但從官方影片看得出來，每用一次就得撕開信封，看起來好像有點不環保啊。

此外他們還上線了 Activity Bubbles 與 Screen Stopwatch 兩款 App，Activity Bubbles 是只要你一天之內解鎖一次手機，螢幕就會冒出一個泡泡，如果你停越久泡泡還會越大，讓你用視覺化的方式知道今天到底解鎖多少次手機；Screen Stopwatch 則是更直覺了，是直接把手機使用時間秀給你的桌面應用程式。

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總之這三個 App 都是希望你少用點手機就是了。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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