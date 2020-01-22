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5G掀換機潮 研調：今年全球裝置出貨回溫

2020-01-22 13:15中央社 台北22日電

研調機構Gartner看好，5G手機將掀換機潮，今年全球裝置出貨量將回溫，預測個人電腦（PC）、平板和手機等裝置全球出貨量將達21.6億台，年增0.9%，其中，智慧機恢復成長，PC則再度萎縮。

Gartner指出，2019年智慧型手機出貨疲軟，年減率2%；但市場可望於2020年恢復成長，微幅上揚1.7%，其中大中華地區與亞太新興市場表現將特別顯著。

Gartner預估2020年5G機種將占所有手機出貨量的12%，2022年時更將達43%。

Gartner資深研究總監阿特沃（Ranjit Atwal）指出，從2020年開始，5G手機的採用率將隨產品價格下降、5G服務覆蓋率擴大及使用者體驗的提升而有所增加。2023年市場進一步成長，屆時5G機種將占整體手機出貨量的一半以上。

而即使2019年全球PC市場為7年來首度成長，但Gartner預計，2020年後的PC出貨量將再度下滑，2020年整年，市場會因Windows 10升級告終而有所影響。

Gartner指出，雖專業級PC市場在連續成長3年後，將面臨換機幅度縮減，不過2020年仍有機會看到專業級PC換機需求。中國政府正推廣由本土製造的「安全且可控PC」，這項政策雖在2019年稍有停滯，但2020年可望帶來大幅換機潮。

此外，微軟（Microsoft）於2020年1月14日停止支援Windows 7，這股新興市場中小企業的換機潮，將為市場帶來一波升級的「長尾效應」。而Gartner估計，2020年底前，將有10億台PC升級至Windows 10，約占所有使用中PC的80%。

阿特沃補充，PC市場的未來難以預測，因微軟不打算推出Windows 11，而是透過定期更新將Windows 10進行系統化升級。如此一來，由Windows作業系統升級帶動的PC硬體升級週期高峰也將告終。

5G時代蓄勢待發。 （中新社）
5G時代蓄勢待發。 （中新社）
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新興市場5G微軟Windows

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